Рейтинг@Mail.ru
Москалькова посетила более двух тысяч пленных военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:55 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/plennye-1977878347.html
Москалькова посетила более двух тысяч пленных военнослужащих ВСУ
Москалькова посетила более двух тысяч пленных военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 14.10.2024
Москалькова посетила более двух тысяч пленных военнослужащих ВСУ
Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ посетил более двух тысяч украинских военнопленных, которые находятся в закрытых учреждениях РФ, аналогичные... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T05:55
2024-10-14T05:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861441160_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_95c6094537c0a5d006acb1254797db70.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ посетил более двух тысяч украинских военнопленных, которые находятся в закрытых учреждениях РФ, аналогичные посещения провела украинская сторона, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. "Мы (с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом - ред.) взаимно посещаем военнослужащих, попавших в плен. Посетили более 2000 украинских военных, которые находятся в закрытых учреждениях на нашей территории, аналогичные визиты были совершены в отношении наших военнопленных на украинской стороне", - сообщила Москалькова в интервью сайту "Аргументы и факты". На вопрос о том, какую оценку можно дать взаимодействию с Лубинцом, российский омбудсмен ответила: "главное, что оно есть". Кроме того, Москалькова напомнила, что, согласно договоренности, российская и украинская стороны обмениваются письмами от попавших в плен военнослужащих их семьям. "Уже было три таких акции, последняя прошла в августе. Сейчас у нас есть ещё 300 писем от украинских пленных, которые я готова передать той стороне, и получить 300 писем для родных и близких наших военнослужащих", - добавила она. По словам уполномоченного по правам человека в РФ, она продолжает узнавать о случаях шантажа родственников российских военнопленных, а также требования от них выкупа. "Мы сообщаем о них в следственные органы, потому что речь идет о преступлениях — о вымогательстве денег, побуждении к совершению каких-то акций против российской власти, под угрозой смерти родного человека. Но к чести обращающихся к нам людей, должна сказать, что на подобные провокации они не ведутся", - отметила Москалькова.
https://ria.ru/20241010/plennye-1977326660.html
https://ria.ru/20241014/moskalkova-1977878132.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861441160_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1f44237e5d2c75e3fd47acfe7c46b388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, В мире
Москалькова посетила более двух тысяч пленных военнослужащих ВСУ

Москалькова посетила более двух тысяч пленных бойцов ВСУ в учреждениях РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ посетил более двух тысяч украинских военнопленных, которые находятся в закрытых учреждениях РФ, аналогичные посещения провела украинская сторона, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
«
"Мы (с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом - ред.) взаимно посещаем военнослужащих, попавших в плен. Посетили более 2000 украинских военных, которые находятся в закрытых учреждениях на нашей территории, аналогичные визиты были совершены в отношении наших военнопленных на украинской стороне", - сообщила Москалькова в интервью сайту "Аргументы и факты".
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
МИД объяснил отсутствие реакции Запада на данные об истязании ВСУ пленных
10 октября, 08:33
На вопрос о том, какую оценку можно дать взаимодействию с Лубинцом, российский омбудсмен ответила: "главное, что оно есть".
Кроме того, Москалькова напомнила, что, согласно договоренности, российская и украинская стороны обмениваются письмами от попавших в плен военнослужащих их семьям.
"Уже было три таких акции, последняя прошла в августе. Сейчас у нас есть ещё 300 писем от украинских пленных, которые я готова передать той стороне, и получить 300 писем для родных и близких наших военнослужащих", - добавила она.
По словам уполномоченного по правам человека в РФ, она продолжает узнавать о случаях шантажа родственников российских военнопленных, а также требования от них выкупа.
"Мы сообщаем о них в следственные органы, потому что речь идет о преступлениях — о вымогательстве денег, побуждении к совершению каких-то акций против российской власти, под угрозой смерти родного человека. Но к чести обращающихся к нам людей, должна сказать, что на подобные провокации они не ведутся", - отметила Москалькова.
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Родственники ищут более тысячи жителей Курской области, силой увезенных ВСУ
05:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаДмитрий ЛубинецВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала