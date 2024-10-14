https://ria.ru/20241014/plennye-1977878347.html

Москалькова посетила более двух тысяч пленных военнослужащих ВСУ

Москалькова посетила более двух тысяч пленных военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 14.10.2024

Москалькова посетила более двух тысяч пленных военнослужащих ВСУ

Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ посетил более двух тысяч украинских военнопленных, которые находятся в закрытых учреждениях РФ, аналогичные... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T05:55

2024-10-14T05:55

2024-10-14T05:55

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ посетил более двух тысяч украинских военнопленных, которые находятся в закрытых учреждениях РФ, аналогичные посещения провела украинская сторона, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. "Мы (с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом - ред.) взаимно посещаем военнослужащих, попавших в плен. Посетили более 2000 украинских военных, которые находятся в закрытых учреждениях на нашей территории, аналогичные визиты были совершены в отношении наших военнопленных на украинской стороне", - сообщила Москалькова в интервью сайту "Аргументы и факты". На вопрос о том, какую оценку можно дать взаимодействию с Лубинцом, российский омбудсмен ответила: "главное, что оно есть". Кроме того, Москалькова напомнила, что, согласно договоренности, российская и украинская стороны обмениваются письмами от попавших в плен военнослужащих их семьям. "Уже было три таких акции, последняя прошла в августе. Сейчас у нас есть ещё 300 писем от украинских пленных, которые я готова передать той стороне, и получить 300 писем для родных и близких наших военнослужащих", - добавила она. По словам уполномоченного по правам человека в РФ, она продолжает узнавать о случаях шантажа родственников российских военнопленных, а также требования от них выкупа. "Мы сообщаем о них в следственные органы, потому что речь идет о преступлениях — о вымогательстве денег, побуждении к совершению каких-то акций против российской власти, под угрозой смерти родного человека. Но к чести обращающихся к нам людей, должна сказать, что на подобные провокации они не ведутся", - отметила Москалькова.

https://ria.ru/20241010/plennye-1977326660.html

https://ria.ru/20241014/moskalkova-1977878132.html

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россия, украина, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, в мире