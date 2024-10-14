https://ria.ru/20241014/petivystavka-1977903212.html

Бахрушинский музей представил в Люксембурге выставку о Ролане Пети

Бахрушинский музей представил в Люксембурге выставку о Ролане Пети - РИА Новости, 14.10.2024

Бахрушинский музей представил в Люксембурге выставку о Ролане Пети

Бахрушинский театральный музей представил в Люксембурге фотовыставку к 100-летию хореографа Ролана Пети, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T10:54

2024-10-14T10:54

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей представил в Люксембурге фотовыставку к 100-летию хореографа Ролана Пети, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ."Бахрушинский театральный музей открыл в Российском центре науки и культуры в Люксембурге выставку "RePETITion", посвященную великому хореографу Ролану Пети", - рассказали в пресс-службе.В экспозицию вошли фотографии, сделанные в России и во Франции, запечатлевшие Ролана Пети и звезд Большого и Мариинского театров, Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, парижской Гранд-Опера, которые принимали участие в постановках мастера.Особое место на выставке занимают фотографии балета "Пиковая дама", поставленного в Большом театре в 2001 году - самой знаменитой работы мастера в России. В этом спектакле на музыку Шестой симфонии Чайковского главные партии исполнили одни из знаменитейших артистов отечественного балета, такие как Николай Цискаридзе, Илзе Лиепа, Светлана Лунькина и Георгий Гераськин.На экспозиции также представили фильм-интервью народного артиста России, ректора Академии русского балета им. Вагановой Николая Цискаридзе, снятый специально для проекта. Он делится воспоминаниями о маэстро, рассказывая о наиболее интересных моментах их совместной работы и своих наблюдениях о творчестве хореографа и его влиянии на мировой балет."Выставка RePETITion к юбилею маэстро – часть нашего многолетнего соглашения с Россотрудничеством. Уже не первый год мы совместно реализуем выставочные проекты во многих городах Европы. Среди них – выставки о Константине Станиславском, Юрии Григоровиче, Александре Головине и многих других великих деятелях русского театра. Мы уверены, что подобные проекты объединяют людей, и мы будем продолжать нашу миссию по продвижению театрального наследия и русской культуры на мировом уровне", – отметила генеральный директор музея Кристина Трубинова, слова которой цитирует пресс-служба.В апреле проект "RePETITion" был представлен ввыставочных залах Русского дома в Брюсселе, где за месяц его посетили более 3 тысяч человек. После этого выставку смогли увидеть гости Российского духовно-культурного православного центра в Париже. Фотопроект привлек большое внимание публики – в связи с повышенным спросом со стороны парижан выставку во французской столице продлевали почти на месяц.

https://ria.ru/20241003/golovinparizh-1976182826.html

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россия, люксембург (государство), театральный музей имени бахрушина, кристина трубинова