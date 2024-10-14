https://ria.ru/20241014/peskov-1977940774.html
В Кремле прокомментировали вопрос о сокращении вооружений
В Кремле прокомментировали вопрос о сокращении вооружений - РИА Новости, 14.10.2024
В Кремле прокомментировали вопрос о сокращении вооружений
Контакты по сокращению вооружений необходимы, но вопросы безопасности надо решать в комплексе, с учётом текущей ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:37
2024-10-14T13:37
2024-10-14T13:43
россия
сша
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Контакты по сокращению вооружений необходимы, но вопросы безопасности надо решать в комплексе, с учётом текущей ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады. "Россия считает такие контакты необходимыми, их нельзя откладывать в долгий ящик, но мы должны рассматривать все вопросы безопасности в комплексе, с учетом нынешнего положения дел", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о перевороте в переговорах с США и подрыве отношений из-за рисков применения ядерного оружия.
https://ria.ru/20241014/putin-1977940003.html
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россия, сша, китай, дмитрий песков
Россия, США, Китай, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали вопрос о сокращении вооружений
Песков назвал контакты по сокращению вооружений необходимыми