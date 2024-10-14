https://ria.ru/20241014/pekov-1977937504.html

Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности, заявил Песков

Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 14.10.2024

Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности, заявил Песков

Россия делает все необходимое для обеспечения своей безопасности и обладает необходимым для этого потенциалом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:25

2024-10-14T13:25

2024-10-14T13:32

россия

германия

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия делает все необходимое для обеспечения своей безопасности и обладает необходимым для этого потенциалом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия обеспечивает свою собственную безопасность, и Россия делает для этого все необходимое и обладает всем необходимым потенциалом для этого", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению главы федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля о якобы способности России напасть на страны НАТО к концу десятилетия.

https://ria.ru/20241008/putin-1977025180.html

россия

германия

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2024

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россия, германия, дмитрий песков, нато