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Росздравнадзор выяснит причины гибели жительницы Подмосковья - РИА Новости, 14.10.2024
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15:38 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/patsientka-1977969046.html
Росздравнадзор выяснит причины гибели жительницы Подмосковья
Росздравнадзор выяснит причины гибели жительницы Подмосковья - РИА Новости, 14.10.2024
Росздравнадзор выяснит причины гибели жительницы Подмосковья
Росздравнадзор выясняет причины гибели жительницы Подмосковья после удаления зубов в частной стоматологической клинике, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:38
2024-10-14T15:38
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Росздравнадзор выясняет причины гибели жительницы Подмосковья после удаления зубов в частной стоматологической клинике, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели жительницы Подмосковья после удаления всех зубов в частной стоматологической клинике", - говорится в сообщении. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о проверке по факту гибели жительницы Подмосковья после удаления зубов в одной из стоматологических клиник.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор выяснит причины гибели жительницы Подмосковья

Росздравнадзор выяснит причины гибели жительницы Подмосковья после стоматолога

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Росздравнадзор выясняет причины гибели жительницы Подмосковья после удаления зубов в частной стоматологической клинике, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели жительницы Подмосковья после удаления всех зубов в частной стоматологической клинике", - говорится в сообщении.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о проверке по факту гибели жительницы Подмосковья после удаления зубов в одной из стоматологических клиник.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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