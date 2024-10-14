https://ria.ru/20241014/patsientka-1977969046.html
Росздравнадзор выяснит причины гибели жительницы Подмосковья
Росздравнадзор выяснит причины гибели жительницы Подмосковья - РИА Новости, 14.10.2024
Росздравнадзор выяснит причины гибели жительницы Подмосковья
Росздравнадзор выясняет причины гибели жительницы Подмосковья после удаления зубов в частной стоматологической клинике, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:38
2024-10-14T15:38
2024-10-14T15:38
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Росздравнадзор выясняет причины гибели жительницы Подмосковья после удаления зубов в частной стоматологической клинике, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели жительницы Подмосковья после удаления всех зубов в частной стоматологической клинике", - говорится в сообщении. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о проверке по факту гибели жительницы Подмосковья после удаления зубов в одной из стоматологических клиник.
https://ria.ru/20240911/operatsiya-1972181895.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор выяснит причины гибели жительницы Подмосковья
Росздравнадзор выяснит причины гибели жительницы Подмосковья после стоматолога