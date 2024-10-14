https://ria.ru/20241014/patsientka-1977969046.html

Росздравнадзор выяснит причины гибели жительницы Подмосковья

Росздравнадзор выяснит причины гибели жительницы Подмосковья - РИА Новости, 14.10.2024

Росздравнадзор выяснит причины гибели жительницы Подмосковья

Росздравнадзор выясняет причины гибели жительницы Подмосковья после удаления зубов в частной стоматологической клинике, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:38

2024-10-14T15:38

2024-10-14T15:38

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Росздравнадзор выясняет причины гибели жительницы Подмосковья после удаления зубов в частной стоматологической клинике, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели жительницы Подмосковья после удаления всех зубов в частной стоматологической клинике", - говорится в сообщении. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о проверке по факту гибели жительницы Подмосковья после удаления зубов в одной из стоматологических клиник.

https://ria.ru/20240911/operatsiya-1972181895.html

московская область (подмосковье)

москва

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2024

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происшествия, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)