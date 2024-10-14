https://ria.ru/20241014/pamfilova-1977955390.html
Памфилова назвала избирательную систему максимально устойчивой
Памфилова назвала избирательную систему максимально устойчивой - РИА Новости, 14.10.2024
Памфилова назвала избирательную систему максимально устойчивой
Избирательная система в РФ стала максимально устойчивой и надёжной, но в то же время динамичной, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК)... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:43
2024-10-14T14:43
2024-10-14T14:43
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Избирательная система в РФ стала максимально устойчивой и надёжной, но в то же время динамичной, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "К 2024 году избирательная система стала максимально устойчивой и надёжной, с одной стороны, а с другой стороны - очень динамичной, что нам позволило оперативно решать проблемы, с одной стороны, а с другой стороны, работать на опережение, упреждать, чтобы не допускать возможных конфликтов", - сказала Памфилова.
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политика, россия, элла памфилова, владимир путин
Политика, Россия, Элла Памфилова, Владимир Путин
Памфилова назвала избирательную систему максимально устойчивой
Памфилова: избирательная система стала максимально устойчивой и надежной
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Избирательная система в РФ стала максимально устойчивой и надёжной, но в то же время динамичной, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"К 2024 году избирательная система стала максимально устойчивой и надёжной, с одной стороны, а с другой стороны - очень динамичной, что нам позволило оперативно решать проблемы, с одной стороны, а с другой стороны, работать на опережение, упреждать, чтобы не допускать возможных конфликтов", - сказала Памфилова.