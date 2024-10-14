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Памфилова назвала избирательную систему максимально устойчивой - РИА Новости, 14.10.2024
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14:43 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/pamfilova-1977955390.html
Памфилова назвала избирательную систему максимально устойчивой
Памфилова назвала избирательную систему максимально устойчивой - РИА Новости, 14.10.2024
Памфилова назвала избирательную систему максимально устойчивой
Избирательная система в РФ стала максимально устойчивой и надёжной, но в то же время динамичной, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК)... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:43
2024-10-14T14:43
политика
россия
элла памфилова
владимир путин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Избирательная система в РФ стала максимально устойчивой и надёжной, но в то же время динамичной, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "К 2024 году избирательная система стала максимально устойчивой и надёжной, с одной стороны, а с другой стороны - очень динамичной, что нам позволило оперативно решать проблемы, с одной стороны, а с другой стороны, работать на опережение, упреждать, чтобы не допускать возможных конфликтов", - сказала Памфилова.
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политика, россия, элла памфилова, владимир путин
Политика, Россия, Элла Памфилова, Владимир Путин
Памфилова назвала избирательную систему максимально устойчивой

Памфилова: избирательная система стала максимально устойчивой и надежной

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова . Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Избирательная система в РФ стала максимально устойчивой и надёжной, но в то же время динамичной, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"К 2024 году избирательная система стала максимально устойчивой и надёжной, с одной стороны, а с другой стороны - очень динамичной, что нам позволило оперативно решать проблемы, с одной стороны, а с другой стороны, работать на опережение, упреждать, чтобы не допускать возможных конфликтов", - сказала Памфилова.
Иностранные наблюдатели на открытии информационного центра ЦИК РФ перед началом выборов президента РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
В ЦИК открыли видеостену для наблюдения за выборами президента
14 марта, 23:15
 
ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаВладимир Путин
 
 
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