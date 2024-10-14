https://ria.ru/20241014/pamfilova-1977955390.html

Памфилова назвала избирательную систему максимально устойчивой

Памфилова назвала избирательную систему максимально устойчивой - РИА Новости, 14.10.2024

Памфилова назвала избирательную систему максимально устойчивой

Избирательная система в РФ стала максимально устойчивой и надёжной, но в то же время динамичной, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК)... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T14:43

2024-10-14T14:43

2024-10-14T14:43

политика

россия

элла памфилова

владимир путин

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Избирательная система в РФ стала максимально устойчивой и надёжной, но в то же время динамичной, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "К 2024 году избирательная система стала максимально устойчивой и надёжной, с одной стороны, а с другой стороны - очень динамичной, что нам позволило оперативно решать проблемы, с одной стороны, а с другой стороны, работать на опережение, упреждать, чтобы не допускать возможных конфликтов", - сказала Памфилова.

https://ria.ru/20240314/vyborami-1933074225.html

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политика, россия, элла памфилова, владимир путин