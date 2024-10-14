https://ria.ru/20241014/pamfilova-1977950769.html
Памфилова на встрече с Путиным рассказала о рекордной явке на выборах
Памфилова на встрече с Путиным рассказала о рекордной явке на выборах - РИА Новости, 14.10.2024
Памфилова на встрече с Путиным рассказала о рекордной явке на выборах
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на выборах президента России и в Единый день голосования в 2024 году была рекордная явка, легитимность выборов не... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:25
2024-10-14T14:25
2024-10-14T14:39
политика
владимир путин
россия
элла памфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977952472_0:4:940:533_1920x0_80_0_0_877c700fd61f3900fe7c83d64ed5e4b5.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на выборах президента России и в Единый день голосования в 2024 году была рекордная явка, легитимность выборов не вызывает сомнений."У нас рекордно высокая явка, и на выборах президента, и на региональных выборах. Это впервые с того момента, как был введен Единый день голосования, самая высокая явка на региональных выборах. Высокие результаты, легитимность которых не вызывает сомнений, и высокий уровень доверия к результатам выборов", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240922/vybory-1974137954.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977952472_43:0:816:580_1920x0_80_0_0_44748f91a0935454bdc2aeddacea6494.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, элла памфилова
Политика, Владимир Путин, Россия, Элла Памфилова
Памфилова на встрече с Путиным рассказала о рекордной явке на выборах
Памфилова на встрече с Путиным: легитимность выборов не вызывает сомнения