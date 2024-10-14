https://ria.ru/20241014/pamfilova-1977950769.html

Памфилова на встрече с Путиным рассказала о рекордной явке на выборах

Памфилова на встрече с Путиным рассказала о рекордной явке на выборах - РИА Новости, 14.10.2024

Памфилова на встрече с Путиным рассказала о рекордной явке на выборах

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на выборах президента России и в Единый день голосования в 2024 году была рекордная явка, легитимность выборов не... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T14:25

2024-10-14T14:25

2024-10-14T14:39

политика

владимир путин

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на выборах президента России и в Единый день голосования в 2024 году была рекордная явка, легитимность выборов не вызывает сомнений."У нас рекордно высокая явка, и на выборах президента, и на региональных выборах. Это впервые с того момента, как был введен Единый день голосования, самая высокая явка на региональных выборах. Высокие результаты, легитимность которых не вызывает сомнений, и высокий уровень доверия к результатам выборов", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240922/vybory-1974137954.html

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политика, владимир путин, россия, элла памфилова