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Памфилова на встрече с Путиным рассказала о рекордной явке на выборах - РИА Новости, 14.10.2024
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14:25 14.10.2024 (обновлено: 14:39 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/pamfilova-1977950769.html
Памфилова на встрече с Путиным рассказала о рекордной явке на выборах
Памфилова на встрече с Путиным рассказала о рекордной явке на выборах - РИА Новости, 14.10.2024
Памфилова на встрече с Путиным рассказала о рекордной явке на выборах
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на выборах президента России и в Единый день голосования в 2024 году была рекордная явка, легитимность выборов не... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:25
2024-10-14T14:39
политика
владимир путин
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на выборах президента России и в Единый день голосования в 2024 году была рекордная явка, легитимность выборов не вызывает сомнений."У нас рекордно высокая явка, и на выборах президента, и на региональных выборах. Это впервые с того момента, как был введен Единый день голосования, самая высокая явка на региональных выборах. Высокие результаты, легитимность которых не вызывает сомнений, и высокий уровень доверия к результатам выборов", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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политика, владимир путин, россия, элла памфилова
Политика, Владимир Путин, Россия, Элла Памфилова
Памфилова на встрече с Путиным рассказала о рекордной явке на выборах

Памфилова на встрече с Путиным: легитимность выборов не вызывает сомнения

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время встречи
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на выборах президента России и в Единый день голосования в 2024 году была рекордная явка, легитимность выборов не вызывает сомнений.
"У нас рекордно высокая явка, и на выборах президента, и на региональных выборах. Это впервые с того момента, как был введен Единый день голосования, самая высокая явка на региональных выборах. Высокие результаты, легитимность которых не вызывает сомнений, и высокий уровень доверия к результатам выборов", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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ПолитикаВладимир ПутинРоссияЭлла Памфилова
 
 
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