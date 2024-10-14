https://ria.ru/20241014/pamfilova-1977940508.html
Памфилова проинформирует Путина о работе ЦИК
Памфилова проинформирует Путина о работе ЦИК - РИА Новости, 14.10.2024
Памфилова проинформирует Путина о работе ЦИК
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным проинформирует его о работе комиссии в этом году и планах... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:35
2024-10-14T13:35
2024-10-14T13:35
политика
россия
элла памфилова
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным проинформирует его о работе комиссии в этом году и планах развития избирательной системы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он ранее сообщил, что в понедельник Путин проведет встречу с Памфиловой. "У ЦИКа был достаточно напряжённый год. И Памфилова, собственно, проинформирует главу государства о том, как этот год прошел, избирательная кампания, опыт и планы по развитию нашей избирательной системы. Как всегда традиционно, эти встречи очень содержательны", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, элла памфилова, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Элла Памфилова, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Памфилова проинформирует Путина о работе ЦИК
Песков: Памфилова проинформирует Путина о планах развития избирательной системы
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным проинформирует его о работе комиссии в этом году и планах развития избирательной системы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он ранее сообщил, что в понедельник Путин проведет встречу с Памфиловой.
"У ЦИКа был достаточно напряжённый год. И Памфилова, собственно, проинформирует главу государства о том, как этот год прошел, избирательная кампания, опыт и планы по развитию нашей избирательной системы. Как всегда традиционно, эти встречи очень содержательны", - сказал Песков.