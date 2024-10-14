https://ria.ru/20241014/pamfilova-1977940508.html

Памфилова проинформирует Путина о работе ЦИК

Памфилова проинформирует Путина о работе ЦИК - РИА Новости, 14.10.2024

Памфилова проинформирует Путина о работе ЦИК

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным проинформирует его о работе комиссии в этом году и планах... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:35

2024-10-14T13:35

2024-10-14T13:35

политика

россия

элла памфилова

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным проинформирует его о работе комиссии в этом году и планах развития избирательной системы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он ранее сообщил, что в понедельник Путин проведет встречу с Памфиловой. "У ЦИКа был достаточно напряжённый год. И Памфилова, собственно, проинформирует главу государства о том, как этот год прошел, избирательная кампания, опыт и планы по развитию нашей избирательной системы. Как всегда традиционно, эти встречи очень содержательны", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240907/vybory-1971231372.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, элла памфилова, владимир путин, дмитрий песков