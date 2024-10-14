https://ria.ru/20241014/ozkho-1978034375.html

Россия будет добиваться своего переизбрания в исполнительный совет ОЗХО

Россия будет добиваться своего переизбрания в исполнительный совет ОЗХО - РИА Новости, 14.10.2024

Россия будет добиваться своего переизбрания в исполнительный совет ОЗХО

Россия будет добиваться своего переизбрания в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил журналистам постоянный... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T21:08

2024-10-14T21:08

2024-10-14T21:30

россия

северная македония

нидерланды

владимир тарабрин

организация по запрещению химического оружия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007326_0:250:3196:2048_1920x0_80_0_0_a9963a5c78bc83ad57f1928eef96d971.jpg

ГААГА, 14 окт – РИА Новости. Россия будет добиваться своего переизбрания в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил журналистам постоянный представитель РФ при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин. В июле постпред РФ сообщал, что Россия подала заявку на членство в исполнительном совете ОЗХО на 2025-2027 годы. "Конечно, мы будем добиваться переизбрания. Но в нынешней системе посмотрим, получится ли. Однако мы сделаем все возможное", - сказал Тарабрин в ответ на вопрос о перспективах заявки РФ на членство в исполсовет организации. По его словам, в рамках Восточноевропейской группы договориться о заполнении квот двумя государствами на неконкурентной основе не удалось. "Буквально на прошлой неделе в качестве третьего кандидата выдвинулась Северная Македония, которая уже является, кстати, членом исполсовета. Это очевидный спойлер и, конечно, все это понимают. Поэтому сейчас на два места претендуют три государства - Россия, Чехия и Северная Македония. Это означает, что будут выборы", - пояснил постпред при организации. В конце ноября прошлого года Россия не была переизбрана в исполнительный совет ОЗХО на новый срок по итогам голосования в ходе 28-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

https://ria.ru/20241010/ozkho-1977441896.html

https://ria.ru/20241009/ozho-1977250654.html

россия

северная македония

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, северная македония, нидерланды, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, в мире