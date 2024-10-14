https://ria.ru/20241014/ozkho-1978034375.html
Россия будет добиваться своего переизбрания в исполнительный совет ОЗХО
Россия будет добиваться своего переизбрания в исполнительный совет ОЗХО - РИА Новости, 14.10.2024
Россия будет добиваться своего переизбрания в исполнительный совет ОЗХО
Россия будет добиваться своего переизбрания в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил журналистам постоянный... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T21:08
2024-10-14T21:08
2024-10-14T21:30
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северная македония
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владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
в мире
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ГААГА, 14 окт – РИА Новости. Россия будет добиваться своего переизбрания в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил журналистам постоянный представитель РФ при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин. В июле постпред РФ сообщал, что Россия подала заявку на членство в исполнительном совете ОЗХО на 2025-2027 годы. "Конечно, мы будем добиваться переизбрания. Но в нынешней системе посмотрим, получится ли. Однако мы сделаем все возможное", - сказал Тарабрин в ответ на вопрос о перспективах заявки РФ на членство в исполсовет организации. По его словам, в рамках Восточноевропейской группы договориться о заполнении квот двумя государствами на неконкурентной основе не удалось. "Буквально на прошлой неделе в качестве третьего кандидата выдвинулась Северная Македония, которая уже является, кстати, членом исполсовета. Это очевидный спойлер и, конечно, все это понимают. Поэтому сейчас на два места претендуют три государства - Россия, Чехия и Северная Македония. Это означает, что будут выборы", - пояснил постпред при организации. В конце ноября прошлого года Россия не была переизбрана в исполнительный совет ОЗХО на новый срок по итогам голосования в ходе 28-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
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россия, северная македония, нидерланды, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, в мире
Россия, Северная Македония, Нидерланды, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия, В мире
Россия будет добиваться своего переизбрания в исполнительный совет ОЗХО
Тарабрин: Россия будет добиваться своего переизбрания в исполсовет ОЗХО
ГААГА, 14 окт – РИА Новости. Россия будет добиваться своего переизбрания в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил журналистам постоянный представитель РФ при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.
В июле постпред РФ сообщал, что Россия подала заявку на членство в исполнительном совете ОЗХО на 2025-2027 годы.
"Конечно, мы будем добиваться переизбрания. Но в нынешней системе посмотрим, получится ли. Однако мы сделаем все возможное", - сказал Тарабрин в ответ на вопрос о перспективах заявки РФ на членство в исполсовет организации.
По его словам, в рамках Восточноевропейской группы договориться о заполнении квот двумя государствами на неконкурентной основе не удалось.
"Буквально на прошлой неделе в качестве третьего кандидата выдвинулась Северная Македония
, которая уже является, кстати, членом исполсовета. Это очевидный спойлер и, конечно, все это понимают. Поэтому сейчас на два места претендуют три государства - Россия, Чехия
и Северная Македония. Это означает, что будут выборы", - пояснил постпред при организации.
В конце ноября прошлого года Россия не была переизбрана в исполнительный совет ОЗХО на новый срок по итогам голосования в ходе 28-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).