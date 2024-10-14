https://ria.ru/20241014/otravlenie-1977881552.html

Число госпитализированных с отравлением в школе на Камчатке выросло до 35

Число госпитализированных с отравлением в школе на Камчатке выросло до 35 - РИА Новости, 14.10.2024

Число госпитализированных с отравлением в школе на Камчатке выросло до 35

Число госпитализированных с отравлением учащихся и педагогов школы №1 города Елизово на Камчатке увеличилось до 35, сообщает пресс-служба правительства региона... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T07:24

2024-10-14T07:24

2024-10-14T07:24

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елизово

россия

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 окт – РИА Новости️. Число госпитализированных с отравлением учащихся и педагогов школы №1 города Елизово на Камчатке увеличилось до 35, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на главного врача Елизовской районной больницы Кирилла Серенко. "В настоящий момент госпитализировано 35 пациентов - 34 ребёнка и один педагог. При этом отмечаем тенденцию к снижению числа госпитализированных. Если 12 октября к нам поступили 15 человек, то вчера уже 11 человек и сегодня пока госпитализировано двое. Также отмечаем тенденцию к снижению амбулаторных обращений. Состояние всех пациентов стабильное. Мы ожидаем дальнейшее уменьшение количества госпитализаций. Больница справляется", — сказал Серенко. Управление Роспотребнадзора по региону сообщало ранее, что причиной отравления учащихся школы №1 города Елизово могла стать сальмонелла. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

https://ria.ru/20241012/vkusvill-1977773430.html

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камчатка, елизово, россия, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)