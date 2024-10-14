https://ria.ru/20241014/ostrovskoe-1977877325.html

Военные рассказали об освобождении пункта Островское в ДНР

Военные рассказали об освобождении пункта Островское в ДНР - РИА Новости, 14.10.2024

Военные рассказали об освобождении пункта Островское в ДНР

Военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск рассказали о стремительном штурме и освобождении Островского на кураховском... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T05:18

2024-10-14T05:18

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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск рассказали о стремительном штурме и освобождении Островского на кураховском направлении в ДНР. "ВСУ откатились с Острого в Островское, и спустя три дня мы туда опять залетаем на бронетехнике, спешиваемся, начинаем зачистку, у них не было вариантов как опять бежать. Мы не дали им возможности окопаться, укрепиться", - сообщил на видео от Минобороны РФ командир роты с позывным "Герцин". По словам военнослужащего, ранее была занята колония, в которую отошли ВСУ с населенного пункта Острое. Он отметил, что были зачищены прилегающие к колонии лесополосы, выставлены посты, ведется круглосуточное наблюдение. Противник не ожидал такого стремительного штурма ВС РФ и не успел закрепиться, в результате откатился в Островское, добавил "Герцин". "Мы не стали затягивать и в течение трех дней собрали штурмовые группы, собрали штурмовую технику, взаимодействовали с командиром танкового батальона, разработали план захода и зашли в населенный пункт Островское, где мы успешно спешились, закрепились", - пояснил командир роты. "Герцин" также добавил, что ВС РФ приближаются к Курахово, в направлении которого есть информация, какие у противника имеются укрепления. В пятницу, 11 октября, Минобороны РФ сообщало о том, что подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Островское в ДНР.

https://ria.ru/20241014/naemniki-1977874947.html

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Бойцы "Южной" группировки о штурме населенного пункта Островское в ДНР Бойцы «Южной» группировки рассказали, что при штурме населенного пункта Островское в ДНР, об освобождении которого Минобороны России сообщило в пятницу, «не дали возможности окопаться и укрепиться» противнику. 2024-10-14T05:18 true PT1M19S

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины