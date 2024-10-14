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Военные рассказали об освобождении пункта Островское в ДНР - РИА Новости, 14.10.2024
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05:18 14.10.2024 (обновлено: 08:18 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/ostrovskoe-1977877325.html
Военные рассказали об освобождении пункта Островское в ДНР
Военные рассказали об освобождении пункта Островское в ДНР - РИА Новости, 14.10.2024
Военные рассказали об освобождении пункта Островское в ДНР
Военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск рассказали о стремительном штурме и освобождении Островского на кураховском... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T05:18
2024-10-14T08:18
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск рассказали о стремительном штурме и освобождении Островского на кураховском направлении в ДНР. "ВСУ откатились с Острого в Островское, и спустя три дня мы туда опять залетаем на бронетехнике, спешиваемся, начинаем зачистку, у них не было вариантов как опять бежать. Мы не дали им возможности окопаться, укрепиться", - сообщил на видео от Минобороны РФ командир роты с позывным "Герцин". По словам военнослужащего, ранее была занята колония, в которую отошли ВСУ с населенного пункта Острое. Он отметил, что были зачищены прилегающие к колонии лесополосы, выставлены посты, ведется круглосуточное наблюдение. Противник не ожидал такого стремительного штурма ВС РФ и не успел закрепиться, в результате откатился в Островское, добавил "Герцин". "Мы не стали затягивать и в течение трех дней собрали штурмовые группы, собрали штурмовую технику, взаимодействовали с командиром танкового батальона, разработали план захода и зашли в населенный пункт Островское, где мы успешно спешились, закрепились", - пояснил командир роты. "Герцин" также добавил, что ВС РФ приближаются к Курахово, в направлении которого есть информация, какие у противника имеются укрепления. В пятницу, 11 октября, Минобороны РФ сообщало о том, что подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Островское в ДНР.
https://ria.ru/20241014/naemniki-1977874947.html
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Бойцы "Южной" группировки о штурме населенного пункта Островское в ДНР
Бойцы «Южной» группировки рассказали, что при штурме населенного пункта Островское в ДНР, об освобождении которого Минобороны России сообщило в пятницу, «не дали возможности окопаться и укрепиться» противнику.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Военные рассказали об освобождении пункта Островское в ДНР

Бойцы "Южной" группировки войск рассказали об освобождении Островского в ДНР

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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск рассказали о стремительном штурме и освобождении Островского на кураховском направлении в ДНР.
"ВСУ откатились с Острого в Островское, и спустя три дня мы туда опять залетаем на бронетехнике, спешиваемся, начинаем зачистку, у них не было вариантов как опять бежать. Мы не дали им возможности окопаться, укрепиться", - сообщил на видео от Минобороны РФ командир роты с позывным "Герцин".
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По словам военнослужащего, ранее была занята колония, в которую отошли ВСУ с населенного пункта Острое. Он отметил, что были зачищены прилегающие к колонии лесополосы, выставлены посты, ведется круглосуточное наблюдение. Противник не ожидал такого стремительного штурма ВС РФ и не успел закрепиться, в результате откатился в Островское, добавил "Герцин".
"Мы не стали затягивать и в течение трех дней собрали штурмовые группы, собрали штурмовую технику, взаимодействовали с командиром танкового батальона, разработали план захода и зашли в населенный пункт Островское, где мы успешно спешились, закрепились", - пояснил командир роты.
"Герцин" также добавил, что ВС РФ приближаются к Курахово, в направлении которого есть информация, какие у противника имеются укрепления.
В пятницу, 11 октября, Минобороны РФ сообщало о том, что подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Островское в ДНР.
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