https://ria.ru/20241014/orlovskaya-oblast-1977955979.html
Орловские студенты сплели более 100 маскировочных сетей для бойцов СВО
Орловские студенты сплели более 100 маскировочных сетей для бойцов СВО - РИА Новости, 14.10.2024
Орловские студенты сплели более 100 маскировочных сетей для бойцов СВО
Орловский Народный фронт передал с начала спецоперации бойцам свыше 100 маскировочных сетей, изготовленных студентами и преподавателями Орловского... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:46
2024-10-14T14:46
2024-10-14T14:46
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Орловский Народный фронт передал с начала спецоперации бойцам свыше 100 маскировочных сетей, изготовленных студентами и преподавателями Орловского государственного университета, сообщили в пресс-службе регионального Народного фронта. "Очередные две маскировочные сети были сплетены институтом педагогики и психологии ОГУ имени И.С. Тургенева. В ближайшее время они будут доставлены в зону СВО. За это время "за ленточку" своими общими усилиями они смогли сделать уже 112 маскировочных сетей", – говорится в сообщении. Отмечается, что преподаватели вместе со студентами изготавливают сети уже на протяжении двух лет. Изделия мастерят разной расцветки в зависимости от времени года и разных размеров: от шестиметровых до тридцатиметровых. Так, например, студенты факультета технологии предпринимательства и сервиса сплели уже 22 маскировочные сети. "С Орловским государственным университетом мы сотрудничаем с начала проведения специальной военной операции. Спасибо всем за труд и вклад в предстоящую Победу! Солдатам сейчас это не только прекрасное подспорье и маскировка, но и спасение жизней", – заявил руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20240926/pomosch-1974787420.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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орловская область, орловский государственный университет, сво
Надежные люди, Орловская область, Орловский государственный университет, СВО
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Орловский Народный фронт передал с начала спецоперации бойцам свыше 100 маскировочных сетей, изготовленных студентами и преподавателями Орловского государственного университета, сообщили в пресс-службе регионального Народного фронта.
"Очередные две маскировочные сети были сплетены институтом педагогики и психологии ОГУ имени И.С. Тургенева. В ближайшее время они будут доставлены в зону СВО. За это время "за ленточку" своими общими усилиями они смогли сделать уже 112 маскировочных сетей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что преподаватели вместе со студентами изготавливают сети уже на протяжении двух лет. Изделия мастерят разной расцветки в зависимости от времени года и разных размеров: от шестиметровых до тридцатиметровых. Так, например, студенты факультета технологии предпринимательства и сервиса сплели уже 22 маскировочные сети.
"С Орловским государственным университетом мы сотрудничаем с начала проведения специальной военной операции. Спасибо всем за труд и вклад в предстоящую Победу! Солдатам сейчас это не только прекрасное подспорье и маскировка, но и спасение жизней", – заявил руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области
Владимир Филонов, слова которого приводит пресс-служба.