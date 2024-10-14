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Сервис по назначению опекуном улучшили в Подмосковье
Сервис по назначению опекуном улучшили в Подмосковье - РИА Новости, 14.10.2024
Сервис по назначению опекуном улучшили в Подмосковье
На портале госуслуг Московской области оптимизировали процедуру назначения опекунов. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на Министерство государственного... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:31
2024-10-14T15:31
2024-10-14T15:31
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. На портале госуслуг Московской области оптимизировали процедуру назначения опекунов. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на Министерство государственного управления, информационных технологий и связи региона.Глава ведомства Надежда Куртяник отметила, что форма подачи заявки стала более удобной. Теперь, если два жителя Подмосковья хотят стать опекунами, одному из них достаточно согласия на совместную подачу заявления, которое можно оформить в личном кабинете на портале "Госуслуги".Также к данной услуге добавили функцию автоматического расчета сроков выдачи справок о доходах. Каждый год в Подмосковье появляются новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые помогают сэкономить время и делают повседневную жизнь жителей более комфортной.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
На портале госуслуг Московской области оптимизировали процедуру назначения опекунов. Об этом сообщил 360.ru
со ссылкой на Министерство государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Глава ведомства Надежда Куртяник отметила, что форма подачи заявки стала более удобной. Теперь, если два жителя Подмосковья хотят стать опекунами, одному из них достаточно согласия на совместную подачу заявления, которое можно оформить в личном кабинете на портале "Госуслуги".
Также к данной услуге добавили функцию автоматического расчета сроков выдачи справок о доходах. Каждый год в Подмосковье появляются новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые помогают сэкономить время и делают повседневную жизнь жителей более комфортной.