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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.10.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T20:16
2024-10-14T20:16
2024-10-14T20:16
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", — написал он.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА