https://ria.ru/20241014/omsk-1977914369.html

В Омской области при пожаре погибла семья

В Омской области при пожаре погибла семья - РИА Новости, 14.10.2024

В Омской области при пожаре погибла семья

Семейная пара и их 29-летняя дочь погибли во время пожара в частном доме в Омской области, рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T11:36

2024-10-14T11:36

2024-10-14T11:44

происшествия

омская область

россия

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ОМСК, 14 окт - РИА Новости. Семейная пара и их 29-летняя дочь погибли во время пожара в частном доме в Омской области, рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону. Несчастный случай произошёл вечером 12 октября в посёлке Павлоградка Омской области. "Во время пожара от острого отравления продуктами горения погибли 56-летний мужчина, его 54-летняя супруга и 29-летняя дочь. Предварительная причина возгорания – неисправность печного отопления", - сообщили в пресс-службе. Следователи назначили пожарно-техническую экспертизу для уточнения причины возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

https://ria.ru/20240927/podzhog-1975058104.html

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происшествия, омская область, россия