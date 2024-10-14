https://ria.ru/20241014/omsk-1977914369.html
В Омской области при пожаре погибла семья
В Омской области при пожаре погибла семья - РИА Новости, 14.10.2024
В Омской области при пожаре погибла семья
Семейная пара и их 29-летняя дочь погибли во время пожара в частном доме в Омской области, рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T11:36
2024-10-14T11:36
2024-10-14T11:44
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ОМСК, 14 окт - РИА Новости. Семейная пара и их 29-летняя дочь погибли во время пожара в частном доме в Омской области, рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону. Несчастный случай произошёл вечером 12 октября в посёлке Павлоградка Омской области. "Во время пожара от острого отравления продуктами горения погибли 56-летний мужчина, его 54-летняя супруга и 29-летняя дочь. Предварительная причина возгорания – неисправность печного отопления", - сообщили в пресс-службе. Следователи назначили пожарно-техническую экспертизу для уточнения причины возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
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происшествия, омская область, россия
Происшествия, Омская область, Россия
В Омской области при пожаре погибла семья
В Омской области семья погибла при пожаре в частном доме
ОМСК, 14 окт - РИА Новости. Семейная пара и их 29-летняя дочь погибли во время пожара в частном доме в Омской области, рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.
Несчастный случай произошёл вечером 12 октября в посёлке Павлоградка Омской области.
"Во время пожара от острого отравления продуктами горения погибли 56-летний мужчина, его 54-летняя супруга и 29-летняя дочь. Предварительная причина возгорания – неисправность печного отопления", - сообщили в пресс-службе.
Следователи назначили пожарно-техническую экспертизу для уточнения причины возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".