В Одессе получила повреждения припортовая инфраструктура
Глава ОВА Кипер сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Припортовая инфраструктура повреждена в Одессе в результате обстрелов, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.
Ранее в понедельник украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что удар зафиксирован в районе порта в Одессе, предположительно, могли быть поражены техника и личный состав ВСУ.
"Есть повреждения припортовой инфраструктуры", - написал Кипер.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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