https://ria.ru/20241014/odessa-1977922350.html

Подполье сообщило об ударе в районе одесского порта

Подполье сообщило об ударе в районе одесского порта - РИА Новости, 14.10.2024

Подполье сообщило об ударе в районе одесского порта

Ракетный удар в районе порта Одессы мог поразить технику и живую силу украинских войск, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:25

2024-10-14T12:25

2024-10-14T13:09

специальная военная операция на украине

одесса

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977925954_0:486:666:861_1920x0_80_0_0_86ac1a4a8f799d703b7a2e0a021db99b.jpg

ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Ракетный удар в районе порта Одессы мог поразить технику и живую силу украинских войск, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Судя по мощности взрыва, поражена техника, возможно, личный состав, не БК и не ГСМ", — сказал он.Как сообщали украинские СМИ, в Одессе гремели взрывы. Позже эту информацию подтвердил и мэр города Геннадий Труханов.На прошлой Лебедев рассказал, что в порту Одессы под удар попал контейнеровоз, в результате чего поднялось пламя высотой более 30 метров.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирены звучат в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241011/strakhovka-1977497667.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

одесса, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность