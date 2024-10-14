Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе в районе одесского порта - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 14.10.2024 (обновлено: 13:09 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/odessa-1977922350.html
Подполье сообщило об ударе в районе одесского порта
Подполье сообщило об ударе в районе одесского порта - РИА Новости, 14.10.2024
Подполье сообщило об ударе в районе одесского порта
Ракетный удар в районе порта Одессы мог поразить технику и живую силу украинских войск, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:25
2024-10-14T13:09
специальная военная операция на украине
одесса
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977925954_0:486:666:861_1920x0_80_0_0_86ac1a4a8f799d703b7a2e0a021db99b.jpg
ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Ракетный удар в районе порта Одессы мог поразить технику и живую силу украинских войск, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Судя по мощности взрыва, поражена техника, возможно, личный состав, не БК и не ГСМ", — сказал он.Как сообщали украинские СМИ, в Одессе гремели взрывы. Позже эту информацию подтвердил и мэр города Геннадий Труханов.На прошлой Лебедев рассказал, что в порту Одессы под удар попал контейнеровоз, в результате чего поднялось пламя высотой более 30 метров.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирены звучат в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241011/strakhovka-1977497667.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977925954_0:420:666:920_1920x0_80_0_0_d88ab025cf3aa9d070feeb3898939f83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе в районе одесского порта

Лебедев: при ударе в районе порта Одессы поражены техника и военные ВСУ

© Фото : Типичная ОдессаДым на месте взрыва в Одессе
Дым на месте взрыва в Одессе - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : Типичная Одесса
Дым на месте взрыва в Одессе
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Ракетный удар в районе порта Одессы мог поразить технику и живую силу украинских войск, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Судя по мощности взрыва, поражена техника, возможно, личный состав, не БК и не ГСМ", — сказал он.
Пожарные в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
СМИ: цена страховки идущих на Украину судов выросла после ударов по портам
11 октября, 01:00
Как сообщали украинские СМИ, в Одессе гремели взрывы. Позже эту информацию подтвердил и мэр города Геннадий Труханов.
На прошлой Лебедев рассказал, что в порту Одессы под удар попал контейнеровоз, в результате чего поднялось пламя высотой более 30 метров.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирены звучат в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала