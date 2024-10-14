Подполье сообщило об ударе в районе одесского порта
Лебедев: при ударе в районе порта Одессы поражены техника и военные ВСУ
© Фото : Типичная ОдессаДым на месте взрыва в Одессе
© Фото : Типичная Одесса
Дым на месте взрыва в Одессе
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ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Ракетный удар в районе порта Одессы мог поразить технику и живую силу украинских войск, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Судя по мощности взрыва, поражена техника, возможно, личный состав, не БК и не ГСМ", — сказал он.
Как сообщали украинские СМИ, в Одессе гремели взрывы. Позже эту информацию подтвердил и мэр города Геннадий Труханов.
На прошлой Лебедев рассказал, что в порту Одессы под удар попал контейнеровоз, в результате чего поднялось пламя высотой более 30 метров.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирены звучат в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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