https://ria.ru/20241014/odessa-1977919119.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 14.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:05

2024-10-14T12:05

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". "В Одессе были слышны взрывы", — говорится в публикации в Telegram-канале "Общественного". Позже эту информацию подтвердил и мэр города Геннадий Труханов.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирены звучат в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

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