Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 14.10.2024 (обновлено: 12:48 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/odessa-1977919119.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 14.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:05
2024-10-14T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977925954_0:486:666:861_1920x0_80_0_0_86ac1a4a8f799d703b7a2e0a021db99b.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". "В Одессе были слышны взрывы", — говорится в публикации в Telegram-канале "Общественного". Позже эту информацию подтвердил и мэр города Геннадий Труханов.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирены звучат в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977925954_0:420:666:920_1920x0_80_0_0_d88ab025cf3aa9d070feeb3898939f83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

"Общественное": в Одессе прогремели взрывы

© Фото : Типичная ОдессаДым на месте взрыва в Одессе
Дым на месте взрыва в Одессе - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : Типичная Одесса
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное".
"В Одессе были слышны взрывы", — говорится в публикации в Telegram-канале "Общественного".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Переговоры больше не нужны: Россия решила "обнулять" Украину по частям
29 сентября, 08:00
Позже эту информацию подтвердил и мэр города Геннадий Труханов.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирены звучат в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Охота на ведьм в кромешной тьме — последняя радость Украины
5 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала