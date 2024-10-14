https://ria.ru/20241014/odessa-1977919119.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 14.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:05
2024-10-14T12:05
2024-10-14T12:48
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". "В Одессе были слышны взрывы", — говорится в публикации в Telegram-канале "Общественного". Позже эту информацию подтвердил и мэр города Геннадий Труханов.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирены звучат в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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в мире, одесса, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
"Общественное": в Одессе прогремели взрывы
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное".
"В Одессе были слышны взрывы", — говорится в публикации в Telegram-канале "Общественного".
Позже эту информацию подтвердил и мэр города Геннадий Труханов.
По данным онлайн-карты
Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирены звучат в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.