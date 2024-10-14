Премьер Хорватии обвинил президента Милановича в работе на Россию
HRT: премьер Хорватии Пленкович обвинил президента Милановича в работе на РФ
Андрей Пленкович. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 14 окт – РИА Новости. Премьер Хорватии, председатель правящей партии Хорватское демократическое содружество (HDZ) Андрей Пленкович обвинил президента и лидера крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии (SDP) Зорана Милановича в отказе от помощи Украине и "работе на интересы РФ", передает Хорватское радио и телевидение (HRT).
Нынешние президент и премьер Хорватии являются непримиримыми политическими оппонентами. Правительство Пленковича не пригласило Милановича на саммит стран Юго-Восточной Европы и Украины 9 октября в городе Дубровник с участием Владимира Зеленского и руководителей 12 стран региона, не считая самопровозглашенной республики Косово. Хорватский президент перед тем не дал согласия на участие военнослужащих республики в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU).
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"В чьих интересах Миланович практически уже три года не выступает в поддержку Украины? Он, вероятно, единственный европейский лидер, который не встречался с Зеленским три года. Ни разу не съездил в Киев. Не нашел нужным, как президент Хорватии, под ложной эгидой "нормального президента с характером" и ни разу ничего не сделал для Украины", - сказал премьер и сам ответил на свой вопрос: "предполагаю, вероятно, в интересах России".
Хорватский президент ранее заявлял, что не допустит втягивания Загреба в конфликт на Украине, "пока находится на своем посту". Следующие президентские выборы в Хорватии намечены в декабре, участие хорватских военных в миссии НАТО может утвердить парламент двумя третями голосов.
По словам Пленковича, своим поведением Миланович подрывает позицию официального Загреба в НАТО, ЕС и "нарушает двусторонние отношения с Украиной".
Власти Хорватии и Украины подписали 9 октября соглашение о сотрудничестве на 10 лет о дальнейшем оказании военной, экономической и политической помощи официального Загреба Киеву в дополнение к ранее выделенным 11 пакетам и 300 миллионам евро.
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Правительство Хорватии, сформированное по итогам прошедших парламентских выборов во главе с премьером и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем, 20 мая вступило в должность. Первым международным контактом стал телефонный разговор Пленковича с Владимиром Зеленским о продолжении всесторонней хорватской помощи и поддержки Киеву.
Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по несколько миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине.
Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наёмники воюют и, по данным МО РФ, гибнут в рядах различных украинских формирований.
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