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Премьер Хорватии обвинил президента Милановича в работе на Россию - РИА Новости, 14.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:36 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/obvinenie-1978026229.html
Премьер Хорватии обвинил президента Милановича в работе на Россию
Премьер Хорватии обвинил президента Милановича в работе на Россию - РИА Новости, 14.10.2024
Премьер Хорватии обвинил президента Милановича в работе на Россию
Премьер Хорватии, председатель правящей партии Хорватское демократическое содружество (HDZ) Андрей Пленкович обвинил президента и лидера крупнейшей... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T19:36
2024-10-14T19:36
специальная военная операция на украине
хорватия
украина
киев
андрей пленкович
зоран миланович
владимир зеленский
нато
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БЕЛГРАД, 14 окт – РИА Новости. Премьер Хорватии, председатель правящей партии Хорватское демократическое содружество (HDZ) Андрей Пленкович обвинил президента и лидера крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии (SDP) Зорана Милановича в отказе от помощи Украине и "работе на интересы РФ", передает Хорватское радио и телевидение (HRT). Нынешние президент и премьер Хорватии являются непримиримыми политическими оппонентами. Правительство Пленковича не пригласило Милановича на саммит стран Юго-Восточной Европы и Украины 9 октября в городе Дубровник с участием Владимира Зеленского и руководителей 12 стран региона, не считая самопровозглашенной республики Косово. Хорватский президент перед тем не дал согласия на участие военнослужащих республики в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). "В чьих интересах Миланович практически уже три года не выступает в поддержку Украины? Он, вероятно, единственный европейский лидер, который не встречался с Зеленским три года. Ни разу не съездил в Киев. Не нашел нужным, как президент Хорватии, под ложной эгидой "нормального президента с характером" и ни разу ничего не сделал для Украины", - сказал премьер и сам ответил на свой вопрос: "предполагаю, вероятно, в интересах России". Хорватский президент ранее заявлял, что не допустит втягивания Загреба в конфликт на Украине, "пока находится на своем посту". Следующие президентские выборы в Хорватии намечены в декабре, участие хорватских военных в миссии НАТО может утвердить парламент двумя третями голосов. По словам Пленковича, своим поведением Миланович подрывает позицию официального Загреба в НАТО, ЕС и "нарушает двусторонние отношения с Украиной". Власти Хорватии и Украины подписали 9 октября соглашение о сотрудничестве на 10 лет о дальнейшем оказании военной, экономической и политической помощи официального Загреба Киеву в дополнение к ранее выделенным 11 пакетам и 300 миллионам евро. Правительство Хорватии, сформированное по итогам прошедших парламентских выборов во главе с премьером и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем, 20 мая вступило в должность. Первым международным контактом стал телефонный разговор Пленковича с Владимиром Зеленским о продолжении всесторонней хорватской помощи и поддержки Киеву. Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по несколько миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине. Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наёмники воюют и, по данным МО РФ, гибнут в рядах различных украинских формирований.
https://ria.ru/20240828/khorvatiya-1969082277.html
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
https://ria.ru/20241009/rossiya-1977033420.html
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хорватия, украина, киев, андрей пленкович, зоран миланович, владимир зеленский, нато, в мире, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Хорватия, Украина, Киев, Андрей Пленкович, Зоран Миланович, Владимир Зеленский, НАТО, В мире, Евросоюз
Премьер Хорватии обвинил президента Милановича в работе на Россию

HRT: премьер Хорватии Пленкович обвинил президента Милановича в работе на РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАндрей Пленкович
Андрей Пленкович - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Андрей Пленкович. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 14 окт – РИА Новости. Премьер Хорватии, председатель правящей партии Хорватское демократическое содружество (HDZ) Андрей Пленкович обвинил президента и лидера крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии (SDP) Зорана Милановича в отказе от помощи Украине и "работе на интересы РФ", передает Хорватское радио и телевидение (HRT).
Нынешние президент и премьер Хорватии являются непримиримыми политическими оппонентами. Правительство Пленковича не пригласило Милановича на саммит стран Юго-Восточной Европы и Украины 9 октября в городе Дубровник с участием Владимира Зеленского и руководителей 12 стран региона, не считая самопровозглашенной республики Косово. Хорватский президент перед тем не дал согласия на участие военнослужащих республики в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU).
Президент Хорватии Зоран Миланович - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Президент Хорватии выступил против отправки ее военных на Украину
28 августа, 22:48
"В чьих интересах Миланович практически уже три года не выступает в поддержку Украины? Он, вероятно, единственный европейский лидер, который не встречался с Зеленским три года. Ни разу не съездил в Киев. Не нашел нужным, как президент Хорватии, под ложной эгидой "нормального президента с характером" и ни разу ничего не сделал для Украины", - сказал премьер и сам ответил на свой вопрос: "предполагаю, вероятно, в интересах России".
Хорватский президент ранее заявлял, что не допустит втягивания Загреба в конфликт на Украине, "пока находится на своем посту". Следующие президентские выборы в Хорватии намечены в декабре, участие хорватских военных в миссии НАТО может утвердить парламент двумя третями голосов.
По словам Пленковича, своим поведением Миланович подрывает позицию официального Загреба в НАТО, ЕС и "нарушает двусторонние отношения с Украиной".
Власти Хорватии и Украины подписали 9 октября соглашение о сотрудничестве на 10 лет о дальнейшем оказании военной, экономической и политической помощи официального Загреба Киеву в дополнение к ранее выделенным 11 пакетам и 300 миллионам евро.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
До ликвидации Зеленского остался один приказ
6 октября, 08:00
Правительство Хорватии, сформированное по итогам прошедших парламентских выборов во главе с премьером и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем, 20 мая вступило в должность. Первым международным контактом стал телефонный разговор Пленковича с Владимиром Зеленским о продолжении всесторонней хорватской помощи и поддержки Киеву.
Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по несколько миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине.
Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наёмники воюют и, по данным МО РФ, гибнут в рядах различных украинских формирований.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Тайные переговоры и вежливый отказ: России нужен мир, а не война
9 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХорватияУкраинаКиевАндрей ПленковичЗоран МилановичВладимир ЗеленскийНАТОВ миреЕвросоюз
 
 
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