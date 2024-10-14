https://ria.ru/20241014/obvinenie-1977971866.html
В Омской области вынесут приговор египтянину, нанявшему киллера для жены
В Омской области вынесут приговор египтянину, нанявшему киллера для жены - РИА Новости, 14.10.2024
В Омской области вынесут приговор египтянину, нанявшему киллера для жены
Гособвинение потребовало приговорить к 9 годам 10 месяцам колонии уроженца Египта, который пытался заказать убийство своей супруги и еще одной женщины, сообщает РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:48
2024-10-14T15:48
2024-10-14T15:48
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ОМСК, 14 окт - РИА Новости. Гособвинение потребовало приговорить к 9 годам 10 месяцам колонии уроженца Египта, который пытался заказать убийство своей супруги и еще одной женщины, сообщает прокуратура Омской области. В октябре прошлого года мужчина с двойным гражданством России и Египта был задержан в Омске по подозрению в организации заказного убийства супруги, с которой прожил 10 лет – по версии следствия, как сообщало МВД, они разводились, а мужчина не хотел делить с ней имущество, бизнес по торговле овощами и фруктами и определять, с кем останется их 5-летняя дочь. "С этой целью он обратился к своему знакомому, которому предложил за денежное вознаграждение найти исполнителя убийства. Не желая принимать участие в планируемом особо тяжком преступлении, мужчина сообщил в правоохранительные органы. После чего сотрудник управления уголовного розыска УМВД России по Омской области под видом киллера встретился с заказчиком, которому последний сообщил, что готов заплатить за убийство жены 700 тысяч рублей, а также попросил впоследствии за 1,5 миллиона рублей убить еще одну знакомую женщину", - говорится в релизе прокуратуры. В феврале 2023 года в рамках оперативного мероприятия сотрудники полиции инсценировали убийство многодетной супруги заказчика, а самого мужчину задержали в момент передачи денег – 3 тысяч евро "киллеру", показавшему ему постановочные фотоматериалы. Вину в совершении преступления он не признал, утверждая, что хотел всех разыграть. "В прениях сторон прокурор предложил суду назначить мужчине наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года", - отметили в прокуратуре. Также ведомство пояснило, что 42-летний фигурант не желал делить совместно нажитое имущество в виде квартиры, двух автомобилей и гаражного бокса. Следующее заседание, на котором будет выступать сторона защиты, а подсудимому предоставят последнее слово, пройдет в Куйбышевском районном суде Омска 18 октября.
https://ria.ru/20240909/sud-1971604884.html
https://ria.ru/20240807/ubiystvo-1964567059.html
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происшествия, египет, омская область, россия
Происшествия, Египет, Омская область, Россия
В Омской области вынесут приговор египтянину, нанявшему киллера для жены
Обвинение запросило 10 лет колонии для египтянина, нанявшего киллера для жены
ОМСК, 14 окт - РИА Новости.
Гособвинение потребовало приговорить к 9 годам 10 месяцам колонии уроженца Египта, который пытался заказать убийство своей супруги и еще одной женщины, сообщает прокуратура
Омской области.
В октябре прошлого года мужчина с двойным гражданством России
и Египта был задержан в Омске
по подозрению в организации заказного убийства супруги, с которой прожил 10 лет – по версии следствия, как сообщало МВД, они разводились, а мужчина не хотел делить с ней имущество, бизнес по торговле овощами и фруктами и определять, с кем останется их 5-летняя дочь.
"С этой целью он обратился к своему знакомому, которому предложил за денежное вознаграждение найти исполнителя убийства. Не желая принимать участие в планируемом особо тяжком преступлении, мужчина сообщил в правоохранительные органы. После чего сотрудник управления уголовного розыска УМВД России по Омской области под видом киллера встретился с заказчиком, которому последний сообщил, что готов заплатить за убийство жены 700 тысяч рублей, а также попросил впоследствии за 1,5 миллиона рублей убить еще одну знакомую женщину", - говорится в релизе прокуратуры.
В феврале 2023 года в рамках оперативного мероприятия сотрудники полиции инсценировали убийство многодетной супруги заказчика, а самого мужчину задержали в момент передачи денег – 3 тысяч евро "киллеру", показавшему ему постановочные фотоматериалы. Вину в совершении преступления он не признал, утверждая, что хотел всех разыграть.
"В прениях сторон прокурор предложил суду назначить мужчине наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года", - отметили в прокуратуре.
Также ведомство пояснило, что 42-летний фигурант не желал делить совместно нажитое имущество в виде квартиры, двух автомобилей и гаражного бокса.
Следующее заседание, на котором будет выступать сторона защиты, а подсудимому предоставят последнее слово, пройдет в Куйбышевском районном суде Омска 18 октября.