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В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 14.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/obstrel-1977975712.html
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 14.10.2024
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей
Пять мирных жителей погибли в ДНР с 7 по 13 октября в результате атак со стороны украинских войск, еще 25 человек, в том числе трое детей, пострадали, сообщили... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:09
2024-10-14T16:09
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Пять мирных жителей погибли в ДНР с 7 по 13 октября в результате атак со стороны украинских войск, еще 25 человек, в том числе трое детей, пострадали, сообщили в аппарате омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале аппарата омбудсмена, приводится инфографика, согласно которой в республике с 7 по 13 октября погибли пять мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 25 человек, в том числе три ребенка. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9405 человек, в том числе 244 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 686, среди них 954 ребенок.
https://ria.ru/20241013/svyaschennik-1977397441.html
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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Происшествия
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей

Аппарат омбудсмена: в ДНР за неделю погибли пять мирных жителей, 25 пострадали

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Пять мирных жителей погибли в ДНР с 7 по 13 октября в результате атак со стороны украинских войск, еще 25 человек, в том числе трое детей, пострадали, сообщили в аппарате омбудсмена республики Дарьи Морозовой.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале аппарата омбудсмена, приводится инфографика, согласно которой в республике с 7 по 13 октября погибли пять мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 25 человек, в том числе три ребенка.
В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9405 человек, в том числе 244 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 686, среди них 954 ребенок.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья МорозоваПроисшествия
 
 
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