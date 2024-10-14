https://ria.ru/20241014/obstrel-1977975712.html

В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей

В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 14.10.2024

В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей

Пять мирных жителей погибли в ДНР с 7 по 13 октября в результате атак со стороны украинских войск, еще 25 человек, в том числе трое детей, пострадали, сообщили... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:09

2024-10-14T16:09

2024-10-14T16:09

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Пять мирных жителей погибли в ДНР с 7 по 13 октября в результате атак со стороны украинских войск, еще 25 человек, в том числе трое детей, пострадали, сообщили в аппарате омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале аппарата омбудсмена, приводится инфографика, согласно которой в республике с 7 по 13 октября погибли пять мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 25 человек, в том числе три ребенка. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9405 человек, в том числе 244 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 686, среди них 954 ребенок.

https://ria.ru/20241013/svyaschennik-1977397441.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия