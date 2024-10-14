https://ria.ru/20241014/obstrel-1977975712.html
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 14.10.2024
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей
Пять мирных жителей погибли в ДНР с 7 по 13 октября в результате атак со стороны украинских войск, еще 25 человек, в том числе трое детей, пострадали, сообщили... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:09
2024-10-14T16:09
2024-10-14T16:09
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Пять мирных жителей погибли в ДНР с 7 по 13 октября в результате атак со стороны украинских войск, еще 25 человек, в том числе трое детей, пострадали, сообщили в аппарате омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале аппарата омбудсмена, приводится инфографика, согласно которой в республике с 7 по 13 октября погибли пять мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 25 человек, в том числе три ребенка. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9405 человек, в том числе 244 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 686, среди них 954 ребенок.
https://ria.ru/20241013/svyaschennik-1977397441.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Происшествия
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей
Аппарат омбудсмена: в ДНР за неделю погибли пять мирных жителей, 25 пострадали