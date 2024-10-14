https://ria.ru/20241014/obstrel-1977919337.html

При обстреле Херсонской области пострадали два человека

При обстреле Херсонской области пострадали два человека - РИА Новости, 14.10.2024

При обстреле Херсонской области пострадали два человека

Два жителя Херсонской области получили ранения в результате обстрела ВСУ, их жизни вне опасности, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:08

2024-10-14T12:08

2024-10-14T12:08

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

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владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Два жителя Херсонской области получили ранения в результате обстрела ВСУ, их жизни вне опасности, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В результате обстрелов киевских боевиков ранения и контузии получили двое жителей Херсонской области: женщина 1957 г.р. в Голой Пристани и мужчина 1948 г.р. в Алешках", - написал Сальдо. По его словам, пострадавшие в больнице, их жизни вне опасности. Сальдо подчеркнул, что удары по населённым пунктам ВСУ нанесли в воскресенье, в результате обстрелов повреждена инфраструктура. "Из-за повреждения электрических сетей вчера была частично обесточена Каховка, сегодня — Новая Каховка, Райское, Райское-2, Тополёвка, Обрывки, Масловка. Муниципальные власти и специалисты "Херсоноблэнерго" делают всё возможное для восстановления электроснабжения", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

каховка

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