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При обстреле Херсонской области пострадали два человека - РИА Новости, 14.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/obstrel-1977919337.html
При обстреле Херсонской области пострадали два человека
При обстреле Херсонской области пострадали два человека - РИА Новости, 14.10.2024
При обстреле Херсонской области пострадали два человека
Два жителя Херсонской области получили ранения в результате обстрела ВСУ, их жизни вне опасности, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:08
2024-10-14T12:08
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
новая каховка
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Два жителя Херсонской области получили ранения в результате обстрела ВСУ, их жизни вне опасности, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В результате обстрелов киевских боевиков ранения и контузии получили двое жителей Херсонской области: женщина 1957 г.р. в Голой Пристани и мужчина 1948 г.р. в Алешках", - написал Сальдо. По его словам, пострадавшие в больнице, их жизни вне опасности. Сальдо подчеркнул, что удары по населённым пунктам ВСУ нанесли в воскресенье, в результате обстрелов повреждена инфраструктура. "Из-за повреждения электрических сетей вчера была частично обесточена Каховка, сегодня — Новая Каховка, Райское, Райское-2, Тополёвка, Обрывки, Масловка. Муниципальные власти и специалисты "Херсоноблэнерго" делают всё возможное для восстановления электроснабжения", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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херсонская область
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херсонская область , каховка, новая каховка, владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Новая Каховка, Владимир Сальдо, Происшествия
При обстреле Херсонской области пострадали два человека

Сальдо: два жителя Херсонской области получили ранения при обстреле ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Два жителя Херсонской области получили ранения в результате обстрела ВСУ, их жизни вне опасности, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"В результате обстрелов киевских боевиков ранения и контузии получили двое жителей Херсонской области: женщина 1957 г.р. в Голой Пристани и мужчина 1948 г.р. в Алешках", - написал Сальдо.
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По его словам, пострадавшие в больнице, их жизни вне опасности.
Сальдо подчеркнул, что удары по населённым пунктам ВСУ нанесли в воскресенье, в результате обстрелов повреждена инфраструктура.
"Из-за повреждения электрических сетей вчера была частично обесточена Каховка, сегодня — Новая Каховка, Райское, Райское-2, Тополёвка, Обрывки, Масловка. Муниципальные власти и специалисты "Херсоноблэнерго" делают всё возможное для восстановления электроснабжения", - подчеркнул губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаНовая КаховкаВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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