https://ria.ru/20241014/obstrel-1977894656.html
Источник: ВСУ нанесли более 50 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли более 50 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 14.10.2024
Источник: ВСУ нанесли более 50 ударов по Херсонской области за сутки
Украинские войска за сутки нанесли 53 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 12 населённых пунктов, сообщил... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T09:49
2024-10-14T09:49
2024-10-14T09:49
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 53 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 12 населённых пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега Днепра 35 артиллерийских ударов. Ещё 18 "прилётов" со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Всего под огонь попали 12 населённых пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Алешки, Новая Каховка, Таврийск, Райское, Новые Лагери, Днепряны, Корсунка, Ольгинка, Старая Маячка, Великие Копани, Малая Лепетиха, Пролетарка.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
херсонская область
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли более 50 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 53 артиллерийских удара по левобережью Херсонской области