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Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по ЛНР в воскресенье - РИА Новости, 14.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 14.10.2024 (обновлено: 09:34 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/obstrel-1977891604.html
Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по ЛНР в воскресенье
Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по ЛНР в воскресенье - РИА Новости, 14.10.2024
Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по ЛНР в воскресенье
Четыре человека получили ранения в воскресенье в результате атаки ВСУ по рынку в Кременной Луганской Народной Республике, сообщил посол по особым поручениям МИД РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T09:29
2024-10-14T09:34
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
происшествия
родион мирошник
кременная
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Четыре человека получили ранения в воскресенье в результате атаки ВСУ по рынку в Кременной Луганской Народной Республике, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале."В воскресенье ВСУ нанесли удар по городскому рынку в Кременной в ЛНР... По предварительным данным, от обстрела пострадали четверо гражданских жителей, они с осколочными ранениями госпитализированы в Кременскую ЦРБ", - написал он.По данным источника в силовых структурах РИА Новости, удар был нанесен при помощи БПЛА."Эксперты на месте выясняют, какой именно вид вооружений был применен украинскими нацистами по многолюдному месту в городе и какие повреждения получила городская инфраструктура", - добавил Мирошник.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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луганская народная республика, происшествия, родион мирошник, кременная
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Происшествия, Родион Мирошник, Кременная
Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по ЛНР в воскресенье

Мирошник: четыре человека пострадали при ударе по рынку Кременной в воскресенье

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Четыре человека получили ранения в воскресенье в результате атаки ВСУ по рынку в Кременной Луганской Народной Республике, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.
"В воскресенье ВСУ нанесли удар по городскому рынку в Кременной в ЛНР... По предварительным данным, от обстрела пострадали четверо гражданских жителей, они с осколочными ранениями госпитализированы в Кременскую ЦРБ", - написал он.
По данным источника в силовых структурах РИА Новости, удар был нанесен при помощи БПЛА.
"Эксперты на месте выясняют, какой именно вид вооружений был применен украинскими нацистами по многолюдному месту в городе и какие повреждения получила городская инфраструктура", - добавил Мирошник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаПроисшествияРодион МирошникКременная
 
 
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