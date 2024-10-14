https://ria.ru/20241014/obstrel-1977891604.html

Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по ЛНР в воскресенье

Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по ЛНР в воскресенье - РИА Новости, 14.10.2024

Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по ЛНР в воскресенье

Четыре человека получили ранения в воскресенье в результате атаки ВСУ по рынку в Кременной Луганской Народной Республике, сообщил посол по особым поручениям МИД РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T09:29

2024-10-14T09:29

2024-10-14T09:34

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

происшествия

родион мирошник

кременная

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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Четыре человека получили ранения в воскресенье в результате атаки ВСУ по рынку в Кременной Луганской Народной Республике, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале."В воскресенье ВСУ нанесли удар по городскому рынку в Кременной в ЛНР... По предварительным данным, от обстрела пострадали четверо гражданских жителей, они с осколочными ранениями госпитализированы в Кременскую ЦРБ", - написал он.По данным источника в силовых структурах РИА Новости, удар был нанесен при помощи БПЛА."Эксперты на месте выясняют, какой именно вид вооружений был применен украинскими нацистами по многолюдному месту в городе и какие повреждения получила городская инфраструктура", - добавил Мирошник.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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луганская народная республика, происшествия, родион мирошник, кременная