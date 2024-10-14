https://ria.ru/20241014/natsvalyuty-1977962993.html

Мишустин призвал расширить использование расчетов в национальных валютах

Мишустин призвал расширить использование расчетов в национальных валютах - РИА Новости, 14.10.2024

Мишустин призвал расширить использование расчетов в национальных валютах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал расширить использование расчетов в национальных валютах с зарубежными партнерами и активнее использовать различнее... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:13

2024-10-14T15:13

2024-10-14T15:46

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал расширить использование расчетов в национальных валютах с зарубежными партнерами и активнее использовать различнее финансовые сервисы."Важная сфера - это финансовые сервисы. Доля расчетов в национальных валютах уже составила около 90 процентов с отдельными нашими партнерами. Надо еще более широко использовать этот инструмент. А также другие - как традиционные, так и новые инструменты - конечно, в рамках применяющегося законодательства, что позволит выстроить альтернативную отечественную инфраструктуру, которая обеспечит международные расчеты на справедливых принципах", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

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экономика, россия, михаил мишустин