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Мишустин призвал расширить использование расчетов в национальных валютах - РИА Новости, 14.10.2024
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15:13 14.10.2024 (обновлено: 15:46 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/natsvalyuty-1977962993.html
Мишустин призвал расширить использование расчетов в национальных валютах
Мишустин призвал расширить использование расчетов в национальных валютах - РИА Новости, 14.10.2024
Мишустин призвал расширить использование расчетов в национальных валютах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал расширить использование расчетов в национальных валютах с зарубежными партнерами и активнее использовать различнее... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:13
2024-10-14T15:46
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал расширить использование расчетов в национальных валютах с зарубежными партнерами и активнее использовать различнее финансовые сервисы."Важная сфера - это финансовые сервисы. Доля расчетов в национальных валютах уже составила около 90 процентов с отдельными нашими партнерами. Надо еще более широко использовать этот инструмент. А также другие - как традиционные, так и новые инструменты - конечно, в рамках применяющегося законодательства, что позволит выстроить альтернативную отечественную инфраструктуру, которая обеспечит международные расчеты на справедливых принципах", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал расширить использование расчетов в национальных валютах

Мишустин призвал шире использовать расчеты в нацвалютах с зарубежными партнерами

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал расширить использование расчетов в национальных валютах с зарубежными партнерами и активнее использовать различнее финансовые сервисы.
«
"Важная сфера - это финансовые сервисы. Доля расчетов в национальных валютах уже составила около 90 процентов с отдельными нашими партнерами. Надо еще более широко использовать этот инструмент. А также другие - как традиционные, так и новые инструменты - конечно, в рамках применяющегося законодательства, что позволит выстроить альтернативную отечественную инфраструктуру, которая обеспечит международные расчеты на справедливых принципах", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Объем использования нацвалют в БРИКС превысил масштабы расчетов в долларах
19 сентября, 17:59
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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