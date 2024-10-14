https://ria.ru/20241014/nato-1977937948.html
В Кремле ответили на обвинения в угрозе НАТО со стороны России
В Кремле ответили на обвинения в угрозе НАТО со стороны России - РИА Новости, 14.10.2024
В Кремле ответили на обвинения в угрозе НАТО со стороны России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля о якобы способности России... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:26
2024-10-14T13:26
2024-10-14T13:39
россия
нато
германия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля о якобы способности России напасть на страны НАТО к концу десятилетия, заявил, что говорить об угрозе НАТО со стороны РФ неправильно и нелогично."Говорить здесь о том, что именно российские Вооружённые силы для кого-то представляют опасность, абсолютно неправильно, нелогично, а главное, противоречит всему ходу истории, которая привела к той конфронтации, которую мы сейчас все вместе переживаем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению Каля.
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, германия, дмитрий песков, в мире
Россия, НАТО, Германия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на обвинения в угрозе НАТО со стороны России
Песков: говорить об угрозе НАТО со стороны России неправильно и нелогично
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля о якобы способности России напасть на страны НАТО к концу десятилетия, заявил, что говорить об угрозе НАТО со стороны РФ неправильно и нелогично.
"Говорить здесь о том, что именно российские Вооружённые силы для кого-то представляют опасность, абсолютно неправильно, нелогично, а главное, противоречит всему ходу истории, которая привела к той конфронтации, которую мы сейчас все вместе переживаем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению Каля.