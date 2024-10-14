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СК пояснил, почему никто не задержан после нападения на семью участника СВО - РИА Новости, 14.10.2024
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17:41 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/napadenie-1978005496.html
СК пояснил, почему никто не задержан после нападения на семью участника СВО
СК пояснил, почему никто не задержан после нападения на семью участника СВО - РИА Новости, 14.10.2024
СК пояснил, почему никто не задержан после нападения на семью участника СВО
Никто не задержан по делу о нападении на семью участника СВО в Алтайском крае, потому что статья, по которой возбуждено уголовное дело, задержания не... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T17:41
2024-10-14T17:41
происшествия
алтайский край
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 14 окт – РИА Новости. Никто не задержан по делу о нападении на семью участника СВО в Алтайском крае, потому что статья, по которой возбуждено уголовное дело, задержания не предполагает, рассказали РИА Новости в СУСК по региону. В соцсетях сообщалось, что в Алтайском крае после незначительного ДТП с участием легковых автомобилей несколько мужчин напали на семью участника СВО, угрожая физической расправой. После инцидента военный якобы попал в больницу, где провел две недели. Как отметили в субботу в СК РФ, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о ходе расследования дела. "Уголовное дело расследуется, оно возбуждено по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Данная статья УК РФ не предусматривает задержания. Следователи ведут сбор и закрепление доказательств для выяснения всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в СУСК по региону.
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алтайский край
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происшествия, алтайский край, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК пояснил, почему никто не задержан после нападения на семью участника СВО

СК: напавшие на семью участника СВО на Алтае обвиняются по статье "хулиганство"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БАРНАУЛ, 14 окт – РИА Новости. Никто не задержан по делу о нападении на семью участника СВО в Алтайском крае, потому что статья, по которой возбуждено уголовное дело, задержания не предполагает, рассказали РИА Новости в СУСК по региону.
В соцсетях сообщалось, что в Алтайском крае после незначительного ДТП с участием легковых автомобилей несколько мужчин напали на семью участника СВО, угрожая физической расправой. После инцидента военный якобы попал в больницу, где провел две недели. Как отметили в субботу в СК РФ, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о ходе расследования дела.
"Уголовное дело расследуется, оно возбуждено по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Данная статья УК РФ не предусматривает задержания. Следователи ведут сбор и закрепление доказательств для выяснения всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в СУСК по региону.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
В Петербурге возбудят дело после сообщения об избиении участника СВО
16 апреля, 10:41
 
ПроисшествияАлтайский крайРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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