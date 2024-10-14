https://ria.ru/20241014/napadenie-1978005496.html

СК пояснил, почему никто не задержан после нападения на семью участника СВО

СК пояснил, почему никто не задержан после нападения на семью участника СВО - РИА Новости, 14.10.2024

СК пояснил, почему никто не задержан после нападения на семью участника СВО

Никто не задержан по делу о нападении на семью участника СВО в Алтайском крае, потому что статья, по которой возбуждено уголовное дело, задержания не... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T17:41

2024-10-14T17:41

2024-10-14T17:41

происшествия

алтайский край

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 14 окт – РИА Новости. Никто не задержан по делу о нападении на семью участника СВО в Алтайском крае, потому что статья, по которой возбуждено уголовное дело, задержания не предполагает, рассказали РИА Новости в СУСК по региону. В соцсетях сообщалось, что в Алтайском крае после незначительного ДТП с участием легковых автомобилей несколько мужчин напали на семью участника СВО, угрожая физической расправой. После инцидента военный якобы попал в больницу, где провел две недели. Как отметили в субботу в СК РФ, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о ходе расследования дела. "Уголовное дело расследуется, оно возбуждено по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Данная статья УК РФ не предусматривает задержания. Следователи ведут сбор и закрепление доказательств для выяснения всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в СУСК по региону.

https://ria.ru/20240416/sk-1940323761.html

алтайский край

россия

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Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)