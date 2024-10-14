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Боец описал реакцию иностранных наемников в ВСУ на приближение ВС России - РИА Новости, 14.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:34 14.10.2024 (обновлено: 08:49 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/naemniki-1977874947.html
Боец описал реакцию иностранных наемников в ВСУ на приближение ВС России
Боец описал реакцию иностранных наемников в ВСУ на приближение ВС России - РИА Новости, 14.10.2024
Боец описал реакцию иностранных наемников в ВСУ на приближение ВС России
Иностранные наемники в рядах ВСУ первыми покидают передовые позиции, заметив приближение российских штурмовых групп, сообщил РИА Новости старший инструктор... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T04:34
2024-10-14T08:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 окт — РИА Новости. Иностранные наемники в рядах ВСУ первыми покидают передовые позиции, заметив приближение российских штурмовых групп, сообщил РИА Новости старший инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон, занимающийся подготовкой бойцов группировки войск "Запад".&quot;Когда идет штурм наш, они самыми первыми убегают&quot;, — рассказал собеседник.По его мнению, иностранцы находятся на позициях для поднятия духа и мотивации солдат ВСУ, поскольку многие из украинцев не понимают, зачем идти воевать."Они (иностранные наемники. — Прим. ред.) не воюют. Они больше, так сказать, для поднятия духа там находятся, украинского солдата мобилизованного... Но только, когда "жареным запахнет", они убегают первыми", — объяснил военнослужащий. Ранее Бетон рассказал РИА Новости, что солдаты ВСУ и иностранные наемники конфликтуют из-за лучшего обеспечения последних.Бетон, командуя мотострелковым взводом, выполнял боевые задания на передовой, в том числе участвовал в штурмовых операциях на Артемовском и Купянском направлениях. Имеет две государственные награды: медаль "За храбрость" второй степени и медаль "За отвагу". На данный момент занимается боевой подготовкой личного состава Ленинградского полка в качестве старшего инструктора.
https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977795140.html
https://ria.ru/20241009/dnr-1977231575.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Боец описал реакцию иностранных наемников в ВСУ на приближение ВС России

Боец с позывным Бетон: наемники в ВСУ первыми бегут при приближении ВС России

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинский военный под Часовым Яром
Украинский военный под Часовым Яром - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинский военный под Часовым Яром. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 окт — РИА Новости. Иностранные наемники в рядах ВСУ первыми покидают передовые позиции, заметив приближение российских штурмовых групп, сообщил РИА Новости старший инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон, занимающийся подготовкой бойцов группировки войск "Запад".
«

"Когда идет штурм наш, они самыми первыми убегают", — рассказал собеседник.

По его мнению, иностранцы находятся на позициях для поднятия духа и мотивации солдат ВСУ, поскольку многие из украинцев не понимают, зачем идти воевать.
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"Они (иностранные наемники. — Прим. ред.) не воюют. Они больше, так сказать, для поднятия духа там находятся, украинского солдата мобилизованного... Но только, когда "жареным запахнет", они убегают первыми", — объяснил военнослужащий.
Ранее Бетон рассказал РИА Новости, что солдаты ВСУ и иностранные наемники конфликтуют из-за лучшего обеспечения последних.
Бетон, командуя мотострелковым взводом, выполнял боевые задания на передовой, в том числе участвовал в штурмовых операциях на Артемовском и Купянском направлениях. Имеет две государственные награды: медаль "За храбрость" второй степени и медаль "За отвагу". На данный момент занимается боевой подготовкой личного состава Ленинградского полка в качестве старшего инструктора.
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