https://ria.ru/20241014/naemniki-1977874947.html

Боец описал реакцию иностранных наемников в ВСУ на приближение ВС России

Боец описал реакцию иностранных наемников в ВСУ на приближение ВС России - РИА Новости, 14.10.2024

Боец описал реакцию иностранных наемников в ВСУ на приближение ВС России

Иностранные наемники в рядах ВСУ первыми покидают передовые позиции, заметив приближение российских штурмовых групп, сообщил РИА Новости старший инструктор... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T04:34

2024-10-14T04:34

2024-10-14T08:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 14 окт — РИА Новости. Иностранные наемники в рядах ВСУ первыми покидают передовые позиции, заметив приближение российских штурмовых групп, сообщил РИА Новости старший инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон, занимающийся подготовкой бойцов группировки войск "Запад"."Когда идет штурм наш, они самыми первыми убегают", — рассказал собеседник.По его мнению, иностранцы находятся на позициях для поднятия духа и мотивации солдат ВСУ, поскольку многие из украинцев не понимают, зачем идти воевать."Они (иностранные наемники. — Прим. ред.) не воюют. Они больше, так сказать, для поднятия духа там находятся, украинского солдата мобилизованного... Но только, когда "жареным запахнет", они убегают первыми", — объяснил военнослужащий. Ранее Бетон рассказал РИА Новости, что солдаты ВСУ и иностранные наемники конфликтуют из-за лучшего обеспечения последних.Бетон, командуя мотострелковым взводом, выполнял боевые задания на передовой, в том числе участвовал в штурмовых операциях на Артемовском и Купянском направлениях. Имеет две государственные награды: медаль "За храбрость" второй степени и медаль "За отвагу". На данный момент занимается боевой подготовкой личного состава Ленинградского полка в качестве старшего инструктора.

https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977795140.html

https://ria.ru/20241009/dnr-1977231575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины