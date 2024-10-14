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В Пензенской области мужчину заподозрили в осквернении 30 надгробий - РИА Новости, 14.10.2024
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22:49 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/nadgrobiya-1978042470.html
В Пензенской области мужчину заподозрили в осквернении 30 надгробий
В Пензенской области мужчину заподозрили в осквернении 30 надгробий - РИА Новости, 14.10.2024
В Пензенской области мужчину заподозрили в осквернении 30 надгробий
Полиция в Пензенской области задержала местного жителя по подозрению в повреждении около 30 надгробий на кладбище, сообщается в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T22:49
2024-10-14T22:49
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САРАТОВ, 14 окт — РИА Новости. Полиция в Пензенской области задержала местного жителя по подозрению в повреждении около 30 надгробий на кладбище, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. Сообщение об осквернении надгробий на кладбище в селе Воропаево Пензенского района Пензенской области поступило от местных жителей в полицию 9 октября. "В полицию поступило сообщение о том, что на местном кладбище неизвестный испортил надгробные кресты и памятники. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Всего было зафиксировано около 30 повреждённых могил. Стражи порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили возможную причастность к преступлению местного жителя 1975 года рождения. При патрулировании сельских улиц данный гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан и доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении. Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ "Повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений". Санкции этой статьи предусматривают до одного года исправительных работ.
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происшествия, пензенская область, пензенский район, россия
Происшествия, Пензенская область, Пензенский район, Россия
В Пензенской области мужчину заподозрили в осквернении 30 надгробий

В Пензенской области мужчину задержали по подозрению в осквернении 30 надгробий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 14 окт — РИА Новости. Полиция в Пензенской области задержала местного жителя по подозрению в повреждении около 30 надгробий на кладбище, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.
Сообщение об осквернении надгробий на кладбище в селе Воропаево Пензенского района Пензенской области поступило от местных жителей в полицию 9 октября.
"В полицию поступило сообщение о том, что на местном кладбище неизвестный испортил надгробные кресты и памятники. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Всего было зафиксировано около 30 повреждённых могил. Стражи порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили возможную причастность к преступлению местного жителя 1975 года рождения. При патрулировании сельских улиц данный гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан и доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ "Повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений". Санкции этой статьи предусматривают до одного года исправительных работ.
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