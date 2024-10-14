https://ria.ru/20241014/moskva-1977946055.html
Уличное освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы
Уличное освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы - РИА Новости, 14.10.2024
Уличное освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы
Специалисты Комплекса городского хозяйства перевели уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку на зимний режим работы, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:56
2024-10-14T13:56
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства перевели уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку на зимний режим работы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с тем, что световой день продолжает сокращаться, внесены необходимые коррективы в график работы городского наружного освещения. Система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают соответственно позже", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что несколько лет назад был составлен ежедневный график включения и выключения столичного освещения и подсветки. "Диспетчеры центра управления сетями "ОЭК" при принятии решений руководствуются этим документом и уровнем фактической освещенности, которую отслеживают специальные датчики в режиме реального времени. При достижении определенной отметки поступает соответствующий сигнал. Диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий, например, если начался снегопад, сильный дождь или пасмурный день, то освещение заработает раньше", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро, в три часа ночи - мосты в центральной части столицы. -0-
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства перевели уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку на зимний режим работы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с тем, что световой день продолжает сокращаться, внесены необходимые коррективы в график работы городского наружного освещения. Система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают соответственно позже", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что несколько лет назад был составлен ежедневный график включения и выключения столичного освещения и подсветки.
"Диспетчеры центра управления сетями "ОЭК" при принятии решений руководствуются этим документом и уровнем фактической освещенности, которую отслеживают специальные датчики в режиме реального времени. При достижении определенной отметки поступает соответствующий сигнал. Диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий, например, если начался снегопад, сильный дождь или пасмурный день, то освещение заработает раньше", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро, в три часа ночи - мосты в центральной части столицы. -0-