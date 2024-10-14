https://ria.ru/20241014/moskva-1977944828.html

В Москве нашли тело второго рабочего, погибшего при демонтаже здания

В Москве нашли тело второго рабочего, погибшего при демонтаже здания - РИА Новости, 14.10.2024

В Москве нашли тело второго рабочего, погибшего при демонтаже здания

Найдено тело второго рабочего, погибшего при демонтаже здания на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:54

2024-10-14T13:54

2024-10-14T13:55

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Найдено тело второго рабочего, погибшего при демонтаже здания на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. В субботу сообщалось, что мужчина погиб при проведении демонтажных работ здания на улице Косинская из-за частичного обрушения конструкции. "Найдено тело второго рабочего 1993 года рождения", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что расследование уголовного дела, возбужденного по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), находится на контроле в прокуратуре.

https://ria.ru/20241012/obrushenie-1977770522.html

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происшествия, москва, россия