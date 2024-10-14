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В Москве нашли тело второго рабочего, погибшего при демонтаже здания
В Москве нашли тело второго рабочего, погибшего при демонтаже здания - РИА Новости, 14.10.2024
В Москве нашли тело второго рабочего, погибшего при демонтаже здания
Найдено тело второго рабочего, погибшего при демонтаже здания на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:54
2024-10-14T13:54
2024-10-14T13:55
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Найдено тело второго рабочего, погибшего при демонтаже здания на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. В субботу сообщалось, что мужчина погиб при проведении демонтажных работ здания на улице Косинская из-за частичного обрушения конструкции. "Найдено тело второго рабочего 1993 года рождения", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что расследование уголовного дела, возбужденного по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), находится на контроле в прокуратуре.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве нашли тело второго рабочего, погибшего при демонтаже здания
На востоке Москвы нашли тело второго рабочего, погибшего при демонтаже здания