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В Москве нашли тело второго рабочего, погибшего при демонтаже здания - РИА Новости, 14.10.2024
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13:54 14.10.2024 (обновлено: 13:55 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/moskva-1977944828.html
В Москве нашли тело второго рабочего, погибшего при демонтаже здания
В Москве нашли тело второго рабочего, погибшего при демонтаже здания - РИА Новости, 14.10.2024
В Москве нашли тело второго рабочего, погибшего при демонтаже здания
Найдено тело второго рабочего, погибшего при демонтаже здания на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:54
2024-10-14T13:55
происшествия
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россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Найдено тело второго рабочего, погибшего при демонтаже здания на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. В субботу сообщалось, что мужчина погиб при проведении демонтажных работ здания на улице Косинская из-за частичного обрушения конструкции. "Найдено тело второго рабочего 1993 года рождения", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что расследование уголовного дела, возбужденного по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), находится на контроле в прокуратуре.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве нашли тело второго рабочего, погибшего при демонтаже здания

На востоке Москвы нашли тело второго рабочего, погибшего при демонтаже здания

© Фото : Прокуратура МосквыОбстановка на месте сноса бизнес-центра на улице Косинская, где погибли рабочие
Обстановка на месте сноса бизнес-центра на улице Косинская, где погибли рабочие - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : Прокуратура Москвы
Обстановка на месте сноса бизнес-центра на улице Косинская, где погибли рабочие
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Найдено тело второго рабочего, погибшего при демонтаже здания на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В субботу сообщалось, что мужчина погиб при проведении демонтажных работ здания на улице Косинская из-за частичного обрушения конструкции.
"Найдено тело второго рабочего 1993 года рождения", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что расследование уголовного дела, возбужденного по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), находится на контроле в прокуратуре.
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