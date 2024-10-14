https://ria.ru/20241014/moskva-1977908456.html

Количество промплощадок в Москве выросло до 4,5 тысячи

Количество промплощадок в Москве выросло до 4,5 тысячи - РИА Новости, 14.10.2024

Количество промплощадок в Москве выросло до 4,5 тысячи

Положительный инвестиционный климат в Москве позволяет динамично развиваться индустриальному сектору, расширять производства, увеличивать объемы выпуска, на... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T11:13

2024-10-14T11:13

2024-10-14T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Положительный инвестиционный климат в Москве позволяет динамично развиваться индустриальному сектору, расширять производства, увеличивать объемы выпуска, на данный момент количество промплощадок в городе превышает 4,5 тысячи, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что в 2025 году Москва поддержит развитие высокотехнологичных предприятий и компаний, которые заняты производством критически важной продукции."Сегодня число производственных площадок в столице уже превысило 4,5 тысячи, количество занятых в промышленности увеличилось до 750 тысяч человек. Планируется, что к 2030 году число промпроизводств вырастет до 5,5 тысячи, а их сотрудников — до 850 тысяч. Увеличивать количество производств и рабочих мест, объемы выпуска продукции, а также удерживать лидирующие позиции Москвы и ее индустриального сектора в мировых рейтингах позволяют эффективные программы поддержки, которые были разработаны по поручению Сергея Собянина", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По его словам, на данный момент у предприятий есть более 20 инструментов, чтобы найти площадку под размещение производства, запустить его в короткие сроки, привлечь дополнительные инвестиции, а также закупить необходимое оборудование. Кроме того, они могут даже выйти на экспортные рынки.Каждый год в столице открывается до 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, обеспечивающие город дополнительными рабочими местами."С начала 2024 года на 11% выросло количество предприятий, занятых в сфере электроники и приборостроения. Теперь в этой отрасли работает более 860 заводов, где изготавливают электронные компоненты для автотранспорта, измерительные приборы, газоаналитическое и другое оборудование. Также на 9,3% — примерно до 320 — увеличилось число пищевых производств. Московские промышленники выпускают мясные, молочные, хлебобулочные, кондитерские изделия", — сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Планируется, что количество промышленных производств увеличится к 2030 году до 5,5 тысячи, а их сотрудников – до 850 тысяч.Новые предприятия в Москве стимулируют рост индекса промышленного производства. По прогнозам, этот показатель составит 121,3% на конец 2024 года.По количеству заключенных офсетов среди регионов России столица занимает лидирующую позицию.Москва заключила 22 офсетных договора с 2017 года на поставку важнейшей продукции – лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой продукции. Всего объем инвестиций составит 118 миллиардов рублей.Масштабные инвестиционные проекты, а также предоставление земельных участков под строительство производств за 1 рубль в год - ключевые инструменты поддержки индустриального строительства.Кроме того, с 2016 года Москва обеспечивает земельные участки на пять лет под реализацию масштабных инвестиционных проектов без проведения торгов. На данный момент в Москве реализуется более 80 масштабных инвестиционных проектов, в рамках которых будет создано более 60 тысяч рабочих мест на производствах пищевой, медицинской, строительной, химической, а также автомобильной и другой продукции.

https://ria.ru/20240812/moskva-1965735866.html

https://ria.ru/20240515/tovary-1946107064.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, анатолий гарбузов