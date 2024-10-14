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В Москве задержали участников псевдомодельного бизнеса - РИА Новости, 14.10.2024
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11:03 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/moskva-1977907844.html
В Москве задержали участников псевдомодельного бизнеса
В Москве задержали участников псевдомодельного бизнеса - РИА Новости, 14.10.2024
В Москве задержали участников псевдомодельного бизнеса
Задержаны восемь участников псевдомодельного бизнеса, которые снимали офисы в центре Москвы и с каждого обманутого клиента брали по 100-150 тысяч рублей,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T11:03
2024-10-14T11:03
происшествия
россия
москва
ирина волк
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Задержаны восемь участников псевдомодельного бизнеса, которые снимали офисы в центре Москвы и с каждого обманутого клиента брали по 100-150 тысяч рублей, возбуждено дело о мошенничестве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники размещали на интернет-сайтах объявления о проведении кастингов. Заинтересованные девушки и молодые люди приезжали в офисы на Пресненской набережной и улице Большая Дмитровка. На собеседовании им предлагали стать моделями, для этого нужно было пройти платное обучение с последующей компенсацией во время трудовой деятельности. Введенные в заблуждение соискатели платили от 100 до 150 тысяч рублей, некоторые брали кредиты. Сейчас в уголовном деле фигурируют 10 потерпевших, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", подчеркнула представитель МВД. "Полицейские задержали восемь подозреваемых – руководителя и сотрудников агентства", - написала Волк в своем Telegram-канале. В ходе обысков на территории Московского региона в офисах и по адресам проживания фигурантов изъяты смартфоны, электронные носители информации, денежные средства. Задержанным предъявлено обвинение, в отношении них избраны различные меры пресечения.
https://ria.ru/20241008/moskva-1976904727.html
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происшествия, россия, москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк
В Москве задержали участников псевдомодельного бизнеса

В Москве задержали восемь участников псевдомодельного бизнеса

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Задержаны восемь участников псевдомодельного бизнеса, которые снимали офисы в центре Москвы и с каждого обманутого клиента брали по 100-150 тысяч рублей, возбуждено дело о мошенничестве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, злоумышленники размещали на интернет-сайтах объявления о проведении кастингов. Заинтересованные девушки и молодые люди приезжали в офисы на Пресненской набережной и улице Большая Дмитровка. На собеседовании им предлагали стать моделями, для этого нужно было пройти платное обучение с последующей компенсацией во время трудовой деятельности.
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Введенные в заблуждение соискатели платили от 100 до 150 тысяч рублей, некоторые брали кредиты.
Сейчас в уголовном деле фигурируют 10 потерпевших, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", подчеркнула представитель МВД.
"Полицейские задержали восемь подозреваемых – руководителя и сотрудников агентства", - написала Волк в своем Telegram-канале.
В ходе обысков на территории Московского региона в офисах и по адресам проживания фигурантов изъяты смартфоны, электронные носители информации, денежные средства. Задержанным предъявлено обвинение, в отношении них избраны различные меры пресечения.
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