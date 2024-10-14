https://ria.ru/20241014/moskva-1977907844.html

В Москве задержали участников псевдомодельного бизнеса

В Москве задержали участников псевдомодельного бизнеса - РИА Новости, 14.10.2024

В Москве задержали участников псевдомодельного бизнеса

Задержаны восемь участников псевдомодельного бизнеса, которые снимали офисы в центре Москвы и с каждого обманутого клиента брали по 100-150 тысяч рублей,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T11:03

2024-10-14T11:03

2024-10-14T11:03

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Задержаны восемь участников псевдомодельного бизнеса, которые снимали офисы в центре Москвы и с каждого обманутого клиента брали по 100-150 тысяч рублей, возбуждено дело о мошенничестве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники размещали на интернет-сайтах объявления о проведении кастингов. Заинтересованные девушки и молодые люди приезжали в офисы на Пресненской набережной и улице Большая Дмитровка. На собеседовании им предлагали стать моделями, для этого нужно было пройти платное обучение с последующей компенсацией во время трудовой деятельности. Введенные в заблуждение соискатели платили от 100 до 150 тысяч рублей, некоторые брали кредиты. Сейчас в уголовном деле фигурируют 10 потерпевших, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", подчеркнула представитель МВД. "Полицейские задержали восемь подозреваемых – руководителя и сотрудников агентства", - написала Волк в своем Telegram-канале. В ходе обысков на территории Московского региона в офисах и по адресам проживания фигурантов изъяты смартфоны, электронные носители информации, денежные средства. Задержанным предъявлено обвинение, в отношении них избраны различные меры пресечения.

https://ria.ru/20241008/moskva-1976904727.html

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происшествия, россия, москва, ирина волк