https://ria.ru/20241014/moskalkova-1977878674.html

Из приграничья в ПВР эвакуировали более 30 тысяч россиян

Из приграничья в ПВР эвакуировали более 30 тысяч россиян - РИА Новости, 14.10.2024

Из приграничья в ПВР эвакуировали более 30 тысяч россиян

На территории 65 российских регионов создано 960 пунктов временного размещения граждан, сейчас в них в связи с обстрелами со стороны ВСУ находятся 30 415... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T06:01

2024-10-14T06:01

2024-10-14T06:01

специальная военная операция на украине

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российский красный крест

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. На территории 65 российских регионов создано 960 пунктов временного размещения граждан, сейчас в них в связи с обстрелами со стороны ВСУ находятся 30 415 человек, из которых 7 670 - дети, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Сегодня на территории 65 российских регионов насчитывается 960 ПВР, в которых находятся 30 415 человек, в том числе 7670 детей", - рассказала Москалькова в интервью сайту "Аргументы и факты". Федеральный омбудсмен отметила, что она и сотрудники её аппарата регулярно посещают россиян, проживающих в пунктах временного размещения. Многие из эвакуированных обращаются к ней с вопросами юридического характера: их волнует получение выплат и компенсаций за утраченное имущество, образование детей, трудоустройство. По словам уполномоченного, эти люди сейчас особенно нуждаются в сопереживании. "Многие куряне покидали свои дома в чем были — в халатах, шлепанцах. Я видела детей, играющих на улице в одних носках — они не успели даже обувь взять. Конечно, начиная рассказывать о произошедшем, люди вспоминают какие-то драматические детали", - рассказала Москалькова. Главный вопрос, которым задаются эвакуированные из приграничных регионов, - когда они смогут вернуться домой. Однако сейчас, по словам омбудсмена, невозможно дать на него ответ. Москалькова подчеркнула, что базовыми вещами (спальным местом, постельным бельем, питанием) сейчас обеспечены все размещенные в ПВР граждане, для них постоянно поступает гуманитарная помощь. Кроме того, сотрудники аппарата уполномоченного и администрации региона помогают эвакуированным с трудоустройством. "По данным МЧС, доставлено уже около 4,4 тысячи тонн различных грузов из разных регионов страны. Дети, все до одного, получили возможность учиться в школе или пойти в детский сад", - отметила она. Кроме того, сейчас решается вопрос с выдачей всем детям планшетов для выполнения электронного домашнего задания. "Решаем эту проблему вместе с волонтерами, благотворительными фондами, Российским Красным Крестом", - уточнила Москалькова.

https://ria.ru/20241014/moskalkova-1977878132.html

https://ria.ru/20241014/plennye-1977878347.html

https://ria.ru/20241014/semi-1977878514.html

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татьяна москалькова, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российский красный крест, россия