https://ria.ru/20241014/moskalkova-1977878132.html

Родственники ищут более тысячи жителей Курской области, силой увезенных ВСУ

Родственники ищут более тысячи жителей Курской области, силой увезенных ВСУ - РИА Новости, 14.10.2024

Родственники ищут более тысячи жителей Курской области, силой увезенных ВСУ

Аппарат уполномоченного по правам человека в России получил обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T05:51

2024-10-14T05:51

2024-10-14T08:35

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в России получил обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова в интервью "Аргументам и фактам". "Для себя считаю первоочередной задачей сделать все, что в моих силах, чтобы спасти этих людей и вернуть их домой", — сказала она. Омбудсмен подчеркнула, что насильственный вывоз мирного населения из мест постоянного проживания — грубое нарушение Женевской конвенции."Мировое сообщество должно, наверное, дать этому надлежащую оценку. <…> Я направила уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу письмо, в котором прошу сообщить число жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов", — рассказала Москалькова.Она пообещала, что в первоочередном порядке поднимет эту тему на предстоящей встрече с Лубинцом.Москалькова также отметила, что после вторжения ВСУ из Курской области эвакуировали не менее 112 тысяч человек, из них около 12 тысяч находятся в пунктах временного размещения и социальных учреждениях, остальные живут у родственников. Еще порядка 40 тысяч человек отказались от эвакуации и вернулись домой.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 7 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 21 тысячи солдат, 136 танков и сотни единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241013/merkuris-1977840794.html

https://ria.ru/20241010/vsu-1977474287.html

https://ria.ru/20241012/svo-1977739751.html

курская область

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курская область, россия, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, верховная рада украины