Рейтинг@Mail.ru
Родственники ищут более тысячи жителей Курской области, силой увезенных ВСУ - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:51 14.10.2024 (обновлено: 08:35 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/moskalkova-1977878132.html
Родственники ищут более тысячи жителей Курской области, силой увезенных ВСУ
Родственники ищут более тысячи жителей Курской области, силой увезенных ВСУ - РИА Новости, 14.10.2024
Родственники ищут более тысячи жителей Курской области, силой увезенных ВСУ
Аппарат уполномоченного по правам человека в России получил обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T05:51
2024-10-14T08:35
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972227176_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_e3fc1c23e2530410f8bdcfb99e450178.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в России получил обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова в интервью "Аргументам и фактам". "Для себя считаю первоочередной задачей сделать все, что в моих силах, чтобы спасти этих людей и вернуть их домой", — сказала она. Омбудсмен подчеркнула, что насильственный вывоз мирного населения из мест постоянного проживания — грубое нарушение Женевской конвенции."Мировое сообщество должно, наверное, дать этому надлежащую оценку. &lt;…&gt; Я направила уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу письмо, в котором прошу сообщить число жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов", — рассказала Москалькова.Она пообещала, что в первоочередном порядке поднимет эту тему на предстоящей встрече с Лубинцом.Москалькова также отметила, что после вторжения ВСУ из Курской области эвакуировали не менее 112 тысяч человек, из них около 12 тысяч находятся в пунктах временного размещения и социальных учреждениях, остальные живут у родственников. Еще порядка 40 тысяч человек отказались от эвакуации и вернулись домой.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 7 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 21 тысячи солдат, 136 танков и сотни единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241013/merkuris-1977840794.html
https://ria.ru/20241010/vsu-1977474287.html
https://ria.ru/20241012/svo-1977739751.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972227176_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_ddbf92272a23b16424dfca7ff256cfc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Родственники ищут более тысячи жителей Курской области, силой увезенных ВСУ

Москалькова: родственники ищут более тысячи курян, насильно вывезенных ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в России получил обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова в интервью "Аргументам и фактам".
"Для себя считаю первоочередной задачей сделать все, что в моих силах, чтобы спасти этих людей и вернуть их домой", — сказала она.
Украинские бронетранспортеры - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
"Тысячи украинцев". На Западе высказались об операции ВСУ в Курской области
Вчера, 16:30
Омбудсмен подчеркнула, что насильственный вывоз мирного населения из мест постоянного проживания — грубое нарушение Женевской конвенции.
"Мировое сообщество должно, наверное, дать этому надлежащую оценку. <…> Я направила уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу письмо, в котором прошу сообщить число жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов", — рассказала Москалькова.
Она пообещала, что в первоочередном порядке поднимет эту тему на предстоящей встрече с Лубинцом.
Москалькова также отметила, что после вторжения ВСУ из Курской области эвакуировали не менее 112 тысяч человек, из них около 12 тысяч находятся в пунктах временного размещения и социальных учреждениях, остальные живут у родственников. Еще порядка 40 тысяч человек отказались от эвакуации и вернулись домой.
Тарабрин Владимир - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
ВСУ расстреливают жителей Курской области, но Запад молчит, заявил Тарабрин
10 октября, 19:51
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 7 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 21 тысячи солдат, 136 танков и сотни единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
На Западе раскрыли, как ВСУ просчитались в Курской области
12 октября, 14:55
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала