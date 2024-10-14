Родственники ищут более тысячи жителей Курской области, силой увезенных ВСУ
Москалькова: родственники ищут более тысячи курян, насильно вывезенных ВСУ
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в России получил обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова в интервью "Аргументам и фактам".
"Для себя считаю первоочередной задачей сделать все, что в моих силах, чтобы спасти этих людей и вернуть их домой", — сказала она.
Омбудсмен подчеркнула, что насильственный вывоз мирного населения из мест постоянного проживания — грубое нарушение Женевской конвенции.
"Мировое сообщество должно, наверное, дать этому надлежащую оценку. <…> Я направила уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу письмо, в котором прошу сообщить число жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов", — рассказала Москалькова.
Она пообещала, что в первоочередном порядке поднимет эту тему на предстоящей встрече с Лубинцом.
Москалькова также отметила, что после вторжения ВСУ из Курской области эвакуировали не менее 112 тысяч человек, из них около 12 тысяч находятся в пунктах временного размещения и социальных учреждениях, остальные живут у родственников. Еще порядка 40 тысяч человек отказались от эвакуации и вернулись домой.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 7 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 21 тысячи солдат, 136 танков и сотни единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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