Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд признал законным заочный арест сооснователя DOXA* Арамяна** - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 14.10.2024 (обновлено: 16:55 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/mosgorsud-1977970692.html
Мосгорсуд признал законным заочный арест сооснователя DOXA* Арамяна**
Мосгорсуд признал законным заочный арест сооснователя DOXA* Арамяна** - РИА Новости, 14.10.2024
Мосгорсуд признал законным заочный арест сооснователя DOXA* Арамяна**
Мосгорсуд признал законным заочный арест сооснователя журнала DOXA* (нежелательная организация-иноагент) Армена Арамяна** за призывы к терроризму и фейки про... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:42
2024-10-14T16:55
происшествия
россия
москва
дмитрий песков
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973369261_0:162:1596:1059_1920x0_80_0_0_f1e16e8a885825ab1431bf8e27a6f586.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест сооснователя журнала DOXA* (нежелательная организация-иноагент) Армена Арамяна** за призывы к терроризму и фейки про армию, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев. "Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на постановление Басманного суда", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд Москвы в середине сентября заочно арестовал Арамяна**. Ему предъявлено обвинение по статьям 205.2 (призывы к терроризму, пропаганда или оправдание терроризма) и 207.3 (распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ) УК РФ. Арамян** объявлен в международный розыск. Ранее МВД России объявило в розыск экс-редакторов журнала DOXA* Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталию Тышкевич, которые проходили с Арамяном** по делу о вовлечение подростков в несогласованные акции. Также полиция объявила в розыск редактора издания Марию Меньшикову. Гутникова, Метелкин, Тышкевич и Арамян** в апреле 2022 года были приговорены к исправительным работам на два года за вовлечение подростков в несогласованные акции. Виновными себя фигуранты не признали. Проект DOXA* (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики. Впоследствии, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, публикации DOXA* стали носить общественно-политический характер. Генпрокуратура признала издание DOXA* нежелательной организацией в России по просьбе комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ. Арамян** также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.*СМИ, внесенные в список террористов и экстремистов**Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240416/menshikova-1940374685.html
https://ria.ru/20240605/kolezev-1950793770.html
https://ria.ru/20240930/shtraf-1975542583.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973369261_0:13:1596:1209_1920x0_80_0_0_e402a4d9c3ee0b80bbd647dfa33c5e0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, дмитрий песков, московский городской суд, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Происшествия, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
Мосгорсуд признал законным заочный арест сооснователя DOXA* Арамяна**

Мосгорсуд признал законным заочный арест сооснователя DOXA Армена Арамяна

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАрмен Арамян*
Армен Арамян* - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Армен Арамян*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест сооснователя журнала DOXA* (нежелательная организация-иноагент) Армена Арамяна** за призывы к терроризму и фейки про армию, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
"Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на постановление Басманного суда", - рассказал собеседник агентства.
Мария Меньшикова - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Источник рассказал о новом эпизоде в деле журналистки DOXA* Меньшиковой
16 апреля, 14:21
Басманный суд Москвы в середине сентября заочно арестовал Арамяна**. Ему предъявлено обвинение по статьям 205.2 (призывы к терроризму, пропаганда или оправдание терроризма) и 207.3 (распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ) УК РФ. Арамян** объявлен в международный розыск.
Ранее МВД России объявило в розыск экс-редакторов журнала DOXA* Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталию Тышкевич, которые проходили с Арамяном** по делу о вовлечение подростков в несогласованные акции. Также полиция объявила в розыск редактора издания Марию Меньшикову.
Гутникова, Метелкин, Тышкевич и Арамян** в апреле 2022 года были приговорены к исправительным работам на два года за вовлечение подростков в несогласованные акции. Виновными себя фигуранты не признали.
Проект DOXA* (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики. Впоследствии, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, публикации DOXA* стали носить общественно-политический характер.
Журналист Дмитрий Колезев - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Суд заочно арестовал журналиста Колезева*
5 июня, 19:57
Генпрокуратура признала издание DOXA* нежелательной организацией в России по просьбе комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ.
Арамян** также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
*СМИ, внесенные в список террористов и экстремистов
**Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов
Роман Баданин* - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Журналиста Баданина* снова оштрафовали за посты без маркировки иноагента
30 сентября, 15:17
 
ПроисшествияРоссияМоскваДмитрий ПесковМосковский городской судГенеральная прокуратура РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала