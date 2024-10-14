https://ria.ru/20241014/mosgorsud-1977970692.html

Мосгорсуд признал законным заочный арест сооснователя DOXA* Арамяна**

Мосгорсуд признал законным заочный арест сооснователя DOXA* Арамяна** - РИА Новости, 14.10.2024

Мосгорсуд признал законным заочный арест сооснователя DOXA* Арамяна**

Мосгорсуд признал законным заочный арест сооснователя журнала DOXA* (нежелательная организация-иноагент) Армена Арамяна** за призывы к терроризму и фейки про... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:42

2024-10-14T15:42

2024-10-14T16:55

происшествия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест сооснователя журнала DOXA* (нежелательная организация-иноагент) Армена Арамяна** за призывы к терроризму и фейки про армию, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев. "Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на постановление Басманного суда", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд Москвы в середине сентября заочно арестовал Арамяна**. Ему предъявлено обвинение по статьям 205.2 (призывы к терроризму, пропаганда или оправдание терроризма) и 207.3 (распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ) УК РФ. Арамян** объявлен в международный розыск. Ранее МВД России объявило в розыск экс-редакторов журнала DOXA* Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталию Тышкевич, которые проходили с Арамяном** по делу о вовлечение подростков в несогласованные акции. Также полиция объявила в розыск редактора издания Марию Меньшикову. Гутникова, Метелкин, Тышкевич и Арамян** в апреле 2022 года были приговорены к исправительным работам на два года за вовлечение подростков в несогласованные акции. Виновными себя фигуранты не признали. Проект DOXA* (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики. Впоследствии, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, публикации DOXA* стали носить общественно-политический характер. Генпрокуратура признала издание DOXA* нежелательной организацией в России по просьбе комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ. Арамян** также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.*СМИ, внесенные в список террористов и экстремистов**Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240416/menshikova-1940374685.html

https://ria.ru/20240605/kolezev-1950793770.html

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происшествия, россия, москва, дмитрий песков, московский городской суд, генеральная прокуратура рф, госдума рф