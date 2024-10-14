https://ria.ru/20241014/moldaviya-1977938610.html
Песков: жителям Молдавии не позволяют иметь добрые отношения с Россией
Песков: жителям Молдавии не позволяют иметь добрые отношения с Россией - РИА Новости, 14.10.2024
Песков: жителям Молдавии не позволяют иметь добрые отношения с Россией
В Молдавии много граждан, которые хотят иметь добрые отношения с Россией, но им отказывают в этом праве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:28
2024-10-14T13:28
2024-10-14T13:36
молдавия
россия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В Молдавии много граждан, которые хотят иметь добрые отношения с Россией, но им отказывают в этом праве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дело в том, что на территории Молдавии по прежнему очень много людей являются сторонниками развития добрых отношений с нашей страной, этим людям сейчас отказывают в праве иметь свои собственные политические силы, отказывают в праве СМИ освещать электоральный процесс в Молдове, отказывают в праве политикам говорить о том, что они являются сторонниками налаживания добрых отношений с Россией. К сожалению, это те процессы, которые мы наблюдаем в Кишиневе", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что это не является попытками вмешательства в выборы в Молдавии со стороны РФ."Мы не вмешиваемся в чужие внутренние дела, но факт остается фактом, там много политических сил, граждан, которые хотят иметь добрые отношения Россией. Им отказывают в этом праве", - резюмировал Песков.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
молдавия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, россия, дмитрий песков, в мире
Молдавия, Россия, Дмитрий Песков, В мире
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В Молдавии много граждан, которые хотят иметь добрые отношения с Россией, но им отказывают в этом праве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Дело в том, что на территории Молдавии по прежнему очень много людей являются сторонниками развития добрых отношений с нашей страной, этим людям сейчас отказывают в праве иметь свои собственные политические силы, отказывают в праве СМИ освещать электоральный процесс в Молдове, отказывают в праве политикам говорить о том, что они являются сторонниками налаживания добрых отношений с Россией. К сожалению, это те процессы, которые мы наблюдаем в Кишиневе", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что это не является попытками вмешательства в выборы в Молдавии со стороны РФ.
"Мы не вмешиваемся в чужие внутренние дела, но факт остается фактом, там много политических сил, граждан, которые хотят иметь добрые отношения Россией. Им отказывают в этом праве", - резюмировал Песков.