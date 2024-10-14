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Песков: жителям Молдавии не позволяют иметь добрые отношения с Россией

Песков: жителям Молдавии не позволяют иметь добрые отношения с Россией - РИА Новости, 14.10.2024

Песков: жителям Молдавии не позволяют иметь добрые отношения с Россией

В Молдавии много граждан, которые хотят иметь добрые отношения с Россией, но им отказывают в этом праве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:28

2024-10-14T13:28

2024-10-14T13:36

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В Молдавии много граждан, которые хотят иметь добрые отношения с Россией, но им отказывают в этом праве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дело в том, что на территории Молдавии по прежнему очень много людей являются сторонниками развития добрых отношений с нашей страной, этим людям сейчас отказывают в праве иметь свои собственные политические силы, отказывают в праве СМИ освещать электоральный процесс в Молдове, отказывают в праве политикам говорить о том, что они являются сторонниками налаживания добрых отношений с Россией. К сожалению, это те процессы, которые мы наблюдаем в Кишиневе", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что это не является попытками вмешательства в выборы в Молдавии со стороны РФ."Мы не вмешиваемся в чужие внутренние дела, но факт остается фактом, там много политических сил, граждан, которые хотят иметь добрые отношения Россией. Им отказывают в этом праве", - резюмировал Песков.

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молдавия, россия, дмитрий песков, в мире