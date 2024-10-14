https://ria.ru/20241014/moldavija-1977929990.html

Президенту Молдавии нужно будет вести диалог с ПМР, заявил глава республики

Президенту Молдавии нужно будет вести диалог с ПМР, заявил глава республики - РИА Новости, 14.10.2024

Президенту Молдавии нужно будет вести диалог с ПМР, заявил глава республики

Избранному президенту Молдавии необходимо будет вести диалог с Приднестровьем, заявил в понедельник журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:05

2024-10-14T13:05

2024-10-14T13:05

в мире

молдавия

кишинев

тирасполь

вадим красносельский

евросоюз

обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Избранному президенту Молдавии необходимо будет вести диалог с Приднестровьем, заявил в понедельник журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. "Что касается Молдовы, что касается Приднестровья, мы должны однозначно и 100% искать диалог в переговорном процессе. Все. И только так. Никакого диалога во время войны не будет... Поэтому надеюсь, что любой президент, любое должностное лицо Молдовы, кого выберет народ, а мы 100% поддержим волю народа, даже и соседнего государства. Это будет выбор народа. А как народ выберет, он получит своего президента и тоже требует от него, конечно же, нормального диалога с Приднестровьем и мира в регионе", - сказал Красносельский. Глава ПМР напомнил, что четыре года назад в Молдавии были сложные выборы президента. "Я всегда от любого человека, знаете, жду понимания, жду способностей к диалогу и жить ради мира. Самое главное - мир. Вот сейчас масса примеров, что такое война. Войну, конечно, можно начать, но попробуй ее закончить. Вот эти разрушения, это горе людское, его даже не поставишь на любые весы", - отметил Красносельский. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20241011/shor-1977575153.html

https://ria.ru/20241011/referendum-1977595458.html

https://ria.ru/20241013/moldavija-1977815272.html

молдавия

кишинев

тирасполь

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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, вадим красносельский, евросоюз, обсе