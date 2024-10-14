https://ria.ru/20241014/moldavija-1977929990.html
Президенту Молдавии нужно будет вести диалог с ПМР, заявил глава республики
Президенту Молдавии нужно будет вести диалог с ПМР, заявил глава республики - РИА Новости, 14.10.2024
Президенту Молдавии нужно будет вести диалог с ПМР, заявил глава республики
Избранному президенту Молдавии необходимо будет вести диалог с Приднестровьем, заявил в понедельник журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:05
2024-10-14T13:05
2024-10-14T13:05
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ТИРАСПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Избранному президенту Молдавии необходимо будет вести диалог с Приднестровьем, заявил в понедельник журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. "Что касается Молдовы, что касается Приднестровья, мы должны однозначно и 100% искать диалог в переговорном процессе. Все. И только так. Никакого диалога во время войны не будет... Поэтому надеюсь, что любой президент, любое должностное лицо Молдовы, кого выберет народ, а мы 100% поддержим волю народа, даже и соседнего государства. Это будет выбор народа. А как народ выберет, он получит своего президента и тоже требует от него, конечно же, нормального диалога с Приднестровьем и мира в регионе", - сказал Красносельский. Глава ПМР напомнил, что четыре года назад в Молдавии были сложные выборы президента. "Я всегда от любого человека, знаете, жду понимания, жду способностей к диалогу и жить ради мира. Самое главное - мир. Вот сейчас масса примеров, что такое война. Войну, конечно, можно начать, но попробуй ее закончить. Вот эти разрушения, это горе людское, его даже не поставишь на любые весы", - отметил Красносельский. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, вадим красносельский, евросоюз, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Вадим Красносельский, Евросоюз, ОБСЕ
Президенту Молдавии нужно будет вести диалог с ПМР, заявил глава республики
Красносельский: избранному президенту Молдавии нужно будет вести диалог с ПМР
ТИРАСПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Избранному президенту Молдавии необходимо будет вести диалог с Приднестровьем, заявил в понедельник журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС
.
"Что касается Молдовы, что касается Приднестровья, мы должны однозначно и 100% искать диалог в переговорном процессе. Все. И только так. Никакого диалога во время войны не будет... Поэтому надеюсь, что любой президент, любое должностное лицо Молдовы, кого выберет народ, а мы 100% поддержим волю народа, даже и соседнего государства. Это будет выбор народа. А как народ выберет, он получит своего президента и тоже требует от него, конечно же, нормального диалога с Приднестровьем и мира в регионе", - сказал Красносельский.
Глава ПМР напомнил, что четыре года назад в Молдавии были сложные выборы президента.
"Я всегда от любого человека, знаете, жду понимания, жду способностей к диалогу и жить ради мира. Самое главное - мир. Вот сейчас масса примеров, что такое война. Войну, конечно, можно начать, но попробуй ее закончить. Вот эти разрушения, это горе людское, его даже не поставишь на любые весы", - отметил Красносельский.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев
и Тирасполь
как стороны конфликта, Россия
, Украина
, ОБСЕ
- в качестве посредников, Евросоюз и США
- как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе
.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР
. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.