https://ria.ru/20241014/mizulina-1977991891.html
Треш-стример из Ярославля перечислил деньги Мизулиной за моральный ущерб
Треш-стример из Ярославля перечислил деньги Мизулиной за моральный ущерб - РИА Новости, 14.10.2024
Треш-стример из Ярославля перечислил деньги Мизулиной за моральный ущерб
Треш-стример из Ярославля Аслан Дурдиев, которого судят среди прочего за угрозу расправой главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной, оплатил штраф... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T17:08
2024-10-14T17:08
2024-10-14T17:09
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Треш-стример из Ярославля Аслан Дурдиев, которого судят среди прочего за угрозу расправой главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной, оплатил штраф за оскорбление и по своей инициативе перечислил 10 тысяч рублей за моральный ущерб, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Александров. В понедельник в суде Ярославля началось рассмотрение уголовного дела Дурдиева. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в угрозе убийством. По версии обвинения, подсудимый 22 июня 2021 года в Ярославле избил 28-летнего местного жителя, из-за чего у потерпевшего неизгладимо обезображено лицо. Кроме того, сообщает суд, в ночь с 12 на 13 февраля этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый из личных неприязненных отношений к Мизулиной в ходе онлайн-трансляции в интернете "высказал в её адрес угрозу убийством путем физической расправы", используя ненормативную лексику и множественные оскорбления. "Он (подзащитный – ред.) все действия признает, но юридически считает, что это (угроза убийством Мизулиной – ред.) не преступление. Оскорбление было, он осужден за оскорбление. Мировой судья приговорил его к штрафу, по-моему, в 10 тысяч рублей. Он еще "моральные" ей перечислил 10 тысяч, точнее, перечислила его жена, потому что он под стражей. И жена извинения принесла", - рассказал адвокат. Он подчеркнул, что 10 тысяч за моральный ущерб выплачены его подзащитным по собственной инициативе. Адвокат подчеркивает, что защита настаивает на отсутствии угрозы в словах треш-стримера. "Когда составляется обвинительное заключение, должны указать, какой фразой что чего означает. У нас в обвинительном заключении этого нет", - сказал собеседник агентства. В феврале Мизулина написала в Telegram-канале, что благодаря своим подписчикам обратила внимание на треш-стримера Дурдиева, который в прямом эфире в YouTube избил человека. Зрители утверждали, что такие избиения происходят постоянно в ходе трансляций, в связи с чем Мизулина направила обращение в МВД России с просьбой провести проверку. Позже она сообщила, что треш-стример стал угрожать ей расправой. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция в Ярославской области задержала треш-стримера. Волк опубликовала видео задержания мужчины, где он говорит, что оскорбил Мизулину и признает свою вину. Прокуратура Ярославской области, сообщая об аресте треш-стримера в феврале этого года, рассказала о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и административного дела об оскорблении. Итоги административного дела не сообщались официально. О вменяемой Дурдиеву статье об угрозе убийством журналистам сообщили, когда дело поступило в суд.
https://ria.ru/20240807/lebedev-1964620383.html
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происшествия, ярославль, россия, ярославская область, екатерина мизулина, ирина волк, алексей александров, лига безопасного интернета, youtube
Происшествия, Ярославль, Россия, Ярославская область, Екатерина Мизулина, Ирина Волк, Алексей Александров, Лига безопасного интернета, YouTube
Треш-стример из Ярославля перечислил деньги Мизулиной за моральный ущерб
Треш-стример, угрожавший Мизулиной, перечислил ей деньги за моральный ущерб
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Треш-стример из Ярославля Аслан Дурдиев, которого судят среди прочего за угрозу расправой главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной, оплатил штраф за оскорбление и по своей инициативе перечислил 10 тысяч рублей за моральный ущерб, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Александров.
В понедельник в суде Ярославля началось рассмотрение уголовного дела Дурдиева. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в угрозе убийством. По версии обвинения, подсудимый 22 июня 2021 года в Ярославле избил 28-летнего местного жителя, из-за чего у потерпевшего неизгладимо обезображено лицо. Кроме того, сообщает суд, в ночь с 12 на 13 февраля этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый из личных неприязненных отношений к Мизулиной в ходе онлайн-трансляции в интернете "высказал в её адрес угрозу убийством путем физической расправы", используя ненормативную лексику и множественные оскорбления.
"Он (подзащитный – ред.) все действия признает, но юридически считает, что это (угроза убийством Мизулиной – ред.) не преступление. Оскорбление было, он осужден за оскорбление. Мировой судья приговорил его к штрафу, по-моему, в 10 тысяч рублей. Он еще "моральные" ей перечислил 10 тысяч, точнее, перечислила его жена, потому что он под стражей. И жена извинения принесла", - рассказал адвокат.
Он подчеркнул, что 10 тысяч за моральный ущерб выплачены его подзащитным по собственной инициативе.
Адвокат подчеркивает, что защита настаивает на отсутствии угрозы в словах треш-стримера. "Когда составляется обвинительное заключение, должны указать, какой фразой что чего означает. У нас в обвинительном заключении этого нет", - сказал собеседник агентства.
В феврале Мизулина написала в Telegram-канале, что благодаря своим подписчикам обратила внимание на треш-стримера Дурдиева, который в прямом эфире в YouTube
избил человека. Зрители утверждали, что такие избиения происходят постоянно в ходе трансляций, в связи с чем Мизулина направила обращение в МВД России
с просьбой провести проверку. Позже она сообщила, что треш-стример стал угрожать ей расправой.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
сообщила, что полиция в Ярославской области
задержала треш-стримера. Волк опубликовала видео задержания мужчины, где он говорит, что оскорбил Мизулину и признает свою вину.
Прокуратура Ярославской области, сообщая об аресте треш-стримера в феврале этого года, рассказала о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и административного дела об оскорблении. Итоги административного дела не сообщались официально. О вменяемой Дурдиеву статье об угрозе убийством журналистам сообщили, когда дело поступило в суд.