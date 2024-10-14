ЕС намерен продлить миссию по подготовке украинских военных
Боррель: ЕС продлит миссию по подготовке украинских военных на 2 года
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт — РИА Новости. ЕС намерен продлить свою тренировочную миссию для подготовки украинских военных еще на два года, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.
"Мы намерены продлить миссию еще на два года и добиться ее усиления", - сказал он.
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В августе главы минобороны стран ЕС на неформальной встрече в Брюсселе решили увеличить цель по подготовке украинских военных в рамках этой тренировочной миссии союза с 60 до 75 тысяч.
Ранее СМИ сообщали, что внешнеполитическая служба ЕС хочет также рекомендовать странам сообщества продлить миссию еще на два года до ноября 2026, а также скорректировать программы обучения ВСУ в рамках миссии в соответствии с требованиями Киева, поскольку эффективность европейской программы подготовки украинских военных "под вопросом" из-за несоответствия курса подготовки "боевой реальности" и необходимости дополнительного обучения солдат по возвращении на Украину.
Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM) была создана в октябре 2022 года. Ожидалось, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских войск. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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