https://ria.ru/20241014/missiya-1978027179.html

ЕС намерен продлить миссию по подготовке украинских военных

ЕС намерен продлить миссию по подготовке украинских военных - РИА Новости, 14.10.2024

ЕС намерен продлить миссию по подготовке украинских военных

ЕС намерен продлить свою тренировочную миссию для подготовки украинских военных еще на два года, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T19:45

2024-10-14T19:45

2024-10-14T19:45

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БРЮССЕЛЬ, 14 окт — РИА Новости. ЕС намерен продлить свою тренировочную миссию для подготовки украинских военных еще на два года, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге. "Мы намерены продлить миссию еще на два года и добиться ее усиления", - сказал он. В августе главы минобороны стран ЕС на неформальной встрече в Брюсселе решили увеличить цель по подготовке украинских военных в рамках этой тренировочной миссии союза с 60 до 75 тысяч. Ранее СМИ сообщали, что внешнеполитическая служба ЕС хочет также рекомендовать странам сообщества продлить миссию еще на два года до ноября 2026, а также скорректировать программы обучения ВСУ в рамках миссии в соответствии с требованиями Киева, поскольку эффективность европейской программы подготовки украинских военных "под вопросом" из-за несоответствия курса подготовки "боевой реальности" и необходимости дополнительного обучения солдат по возвращении на Украину. Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM) была создана в октябре 2022 года. Ожидалось, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских войск. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20241010/voyna-1977298466.html

https://ria.ru/20241004/zapad-1976225325.html

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в мире, брюссель, украина, люксембург (округ), жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, вооруженные силы украины, нато