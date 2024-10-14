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ЕС намерен продлить миссию по подготовке украинских военных - РИА Новости, 14.10.2024
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19:45 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/missiya-1978027179.html
ЕС намерен продлить миссию по подготовке украинских военных
ЕС намерен продлить миссию по подготовке украинских военных - РИА Новости, 14.10.2024
ЕС намерен продлить миссию по подготовке украинских военных
ЕС намерен продлить свою тренировочную миссию для подготовки украинских военных еще на два года, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T19:45
2024-10-14T19:45
в мире
брюссель
украина
люксембург (округ)
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт — РИА Новости. ЕС намерен продлить свою тренировочную миссию для подготовки украинских военных еще на два года, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге. "Мы намерены продлить миссию еще на два года и добиться ее усиления", - сказал он. В августе главы минобороны стран ЕС на неформальной встрече в Брюсселе решили увеличить цель по подготовке украинских военных в рамках этой тренировочной миссии союза с 60 до 75 тысяч. Ранее СМИ сообщали, что внешнеполитическая служба ЕС хочет также рекомендовать странам сообщества продлить миссию еще на два года до ноября 2026, а также скорректировать программы обучения ВСУ в рамках миссии в соответствии с требованиями Киева, поскольку эффективность европейской программы подготовки украинских военных "под вопросом" из-за несоответствия курса подготовки "боевой реальности" и необходимости дополнительного обучения солдат по возвращении на Украину. Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM) была создана в октябре 2022 года. Ожидалось, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских войск. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20241010/voyna-1977298466.html
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брюссель
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в мире, брюссель, украина, люксембург (округ), жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, вооруженные силы украины, нато
В мире, Брюссель, Украина, Люксембург (округ), Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, НАТО
ЕС намерен продлить миссию по подготовке украинских военных

Боррель: ЕС продлит миссию по подготовке украинских военных на 2 года

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт — РИА Новости. ЕС намерен продлить свою тренировочную миссию для подготовки украинских военных еще на два года, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.
"Мы намерены продлить миссию еще на два года и добиться ее усиления", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
России приготовили голод и войну
10 октября, 08:00
В августе главы минобороны стран ЕС на неформальной встрече в Брюсселе решили увеличить цель по подготовке украинских военных в рамках этой тренировочной миссии союза с 60 до 75 тысяч.
Ранее СМИ сообщали, что внешнеполитическая служба ЕС хочет также рекомендовать странам сообщества продлить миссию еще на два года до ноября 2026, а также скорректировать программы обучения ВСУ в рамках миссии в соответствии с требованиями Киева, поскольку эффективность европейской программы подготовки украинских военных "под вопросом" из-за несоответствия курса подготовки "боевой реальности" и необходимости дополнительного обучения солдат по возвращении на Украину.
Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM) была создана в октябре 2022 года. Ожидалось, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских войск. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Западу поставлен тяжелый диагноз. Придется лечить
4 октября, 08:00
 
В миреБрюссельУкраинаЛюксембург (округ)Жозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюзВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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