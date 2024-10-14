https://ria.ru/20241014/mishustin-1978040852.html

Мишустин: на Кавказе, в Сибири, ДФО и ЮФО практически восстановили экспорт

Мишустин: на Кавказе, в Сибири, ДФО и ЮФО практически восстановили экспорт - РИА Новости, 14.10.2024

Мишустин: на Кавказе, в Сибири, ДФО и ЮФО практически восстановили экспорт

Экспортеры из Сибирского, Южного, Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов сумели практически полностью восстановить экспорт по сравнению с... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T22:29

2024-10-14T22:29

2024-10-14T22:29

михаил мишустин

россия

северо-кавказский федеральный округ

экономика

кавказ

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Экспортеры из Сибирского, Южного, Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов сумели практически полностью восстановить экспорт по сравнению с досанкционным уровнем, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России". "Особенно хочу отметить экспортеров из Сибирского, Южного, Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Они сумели практически восстановить экспорт к досанкционному уровню", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241014/mishustin-1977972453.html

россия

северо-кавказский федеральный округ

кавказ

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михаил мишустин, россия, северо-кавказский федеральный округ, экономика, кавказ