https://ria.ru/20241014/mishustin-1978040852.html
Мишустин: на Кавказе, в Сибири, ДФО и ЮФО практически восстановили экспорт
Мишустин: на Кавказе, в Сибири, ДФО и ЮФО практически восстановили экспорт - РИА Новости, 14.10.2024
Мишустин: на Кавказе, в Сибири, ДФО и ЮФО практически восстановили экспорт
Экспортеры из Сибирского, Южного, Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов сумели практически полностью восстановить экспорт по сравнению с... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T22:29
2024-10-14T22:29
2024-10-14T22:29
михаил мишустин
россия
северо-кавказский федеральный округ
экономика
кавказ
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Экспортеры из Сибирского, Южного, Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов сумели практически полностью восстановить экспорт по сравнению с досанкционным уровнем, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России". "Особенно хочу отметить экспортеров из Сибирского, Южного, Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Они сумели практически восстановить экспорт к досанкционному уровню", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241014/mishustin-1977972453.html
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михаил мишустин, россия, северо-кавказский федеральный округ, экономика, кавказ
Михаил Мишустин, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Экономика, Кавказ
Мишустин: на Кавказе, в Сибири, ДФО и ЮФО практически восстановили экспорт
Мишустин: на Кавказе, в Сибири, ДФО и ЮФО почти полностью восстановили экспорт