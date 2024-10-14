https://ria.ru/20241014/mishustin-1977977641.html

Россия отправляет на экспорт около 40 процентов зерна, заявил Мишустин

Россия отправляет на экспорт около 40 процентов зерна, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.10.2024

Россия отправляет на экспорт около 40 процентов зерна, заявил Мишустин

Россия отправляет иностранным покупателям около 40% зерна, растительного масла - 17%, причем только после полного обеспечения внутреннего спроса страны, заявил... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:19

2024-10-14T16:19

2024-10-14T16:19

михаил мишустин

россия

в мире

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия отправляет иностранным покупателям около 40% зерна, растительного масла - 17%, причем только после полного обеспечения внутреннего спроса страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Около 40% зерна отправляем иностранным покупателям. Если же говорить о готовом продовольствии, то растительного масла, например, поставляем за рубеж 17%, что тоже немало. Ну и что главное, только после полного обеспечения внутреннего спроса страны. Хотя еще совсем недавно – по историческим меркам – Россия по многим позициям была импортером продуктов питания. Причем, по самым важным направлениям – по зерну, по мясу птицы, по свинине, по большинству овощей. Теперь ситуация изменилась", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

https://ria.ru/20241014/mishustin-1977972453.html

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михаил мишустин, россия, в мире