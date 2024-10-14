https://ria.ru/20241014/mishustin-1977977641.html
Россия отправляет на экспорт около 40 процентов зерна, заявил Мишустин
Россия отправляет на экспорт около 40 процентов зерна, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.10.2024
Россия отправляет на экспорт около 40 процентов зерна, заявил Мишустин
Россия отправляет иностранным покупателям около 40% зерна, растительного масла - 17%, причем только после полного обеспечения внутреннего спроса страны, заявил... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:19
2024-10-14T16:19
2024-10-14T16:19
михаил мишустин
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1965002314_0:155:2555:1592_1920x0_80_0_0_46ef695211317ddd674fd60d56cc84ce.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия отправляет иностранным покупателям около 40% зерна, растительного масла - 17%, причем только после полного обеспечения внутреннего спроса страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Около 40% зерна отправляем иностранным покупателям. Если же говорить о готовом продовольствии, то растительного масла, например, поставляем за рубеж 17%, что тоже немало. Ну и что главное, только после полного обеспечения внутреннего спроса страны. Хотя еще совсем недавно – по историческим меркам – Россия по многим позициям была импортером продуктов питания. Причем, по самым важным направлениям – по зерну, по мясу птицы, по свинине, по большинству овощей. Теперь ситуация изменилась", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".
https://ria.ru/20241014/mishustin-1977972453.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1965002314_370:0:2555:1639_1920x0_80_0_0_bcc2056a7eaf519b8e8917b9ed729e13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, в мире
Михаил Мишустин, Россия, В мире
Россия отправляет на экспорт около 40 процентов зерна, заявил Мишустин
Мишустин: РФ отправляет на экспорт около 40% зерна, растительного масла — 17%
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия отправляет иностранным покупателям около 40% зерна, растительного масла - 17%, причем только после полного обеспечения внутреннего спроса страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Около 40% зерна отправляем иностранным покупателям. Если же говорить о готовом продовольствии, то растительного масла, например, поставляем за рубеж 17%, что тоже немало. Ну и что главное, только после полного обеспечения внутреннего спроса страны. Хотя еще совсем недавно – по историческим меркам – Россия по многим позициям была импортером продуктов питания. Причем, по самым важным направлениям – по зерну, по мясу птицы, по свинине, по большинству овощей. Теперь ситуация изменилась", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".