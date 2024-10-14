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Россия отправляет на экспорт около 40 процентов зерна, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.10.2024
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16:19 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/mishustin-1977977641.html
Россия отправляет на экспорт около 40 процентов зерна, заявил Мишустин
Россия отправляет на экспорт около 40 процентов зерна, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.10.2024
Россия отправляет на экспорт около 40 процентов зерна, заявил Мишустин
Россия отправляет иностранным покупателям около 40% зерна, растительного масла - 17%, причем только после полного обеспечения внутреннего спроса страны, заявил... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:19
2024-10-14T16:19
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия отправляет иностранным покупателям около 40% зерна, растительного масла - 17%, причем только после полного обеспечения внутреннего спроса страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Около 40% зерна отправляем иностранным покупателям. Если же говорить о готовом продовольствии, то растительного масла, например, поставляем за рубеж 17%, что тоже немало. Ну и что главное, только после полного обеспечения внутреннего спроса страны. Хотя еще совсем недавно – по историческим меркам – Россия по многим позициям была импортером продуктов питания. Причем, по самым важным направлениям – по зерну, по мясу птицы, по свинине, по большинству овощей. Теперь ситуация изменилась", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".
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михаил мишустин, россия, в мире
Михаил Мишустин, Россия, В мире
Россия отправляет на экспорт около 40 процентов зерна, заявил Мишустин

Мишустин: РФ отправляет на экспорт около 40% зерна, растительного масла — 17%

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия отправляет иностранным покупателям около 40% зерна, растительного масла - 17%, причем только после полного обеспечения внутреннего спроса страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Около 40% зерна отправляем иностранным покупателям. Если же говорить о готовом продовольствии, то растительного масла, например, поставляем за рубеж 17%, что тоже немало. Ну и что главное, только после полного обеспечения внутреннего спроса страны. Хотя еще совсем недавно – по историческим меркам – Россия по многим позициям была импортером продуктов питания. Причем, по самым важным направлениям – по зерну, по мясу птицы, по свинине, по большинству овощей. Теперь ситуация изменилась", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Мишустин рассказал о расширении несырьевого неэнергетического экспорта
Вчера, 15:51
 
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