https://ria.ru/20241014/mishustin-1977977278.html
Мишустин: МСП составляют 95 процентов от общего числа экспортеров
Мишустин: МСП составляют 95 процентов от общего числа экспортеров - РИА Новости, 14.10.2024
Мишустин: МСП составляют 95 процентов от общего числа экспортеров
Малые и средние предприятия составляют 95% от общего числа российских экспортеров, их необходимо поддерживать и мотивировать, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:16
2024-10-14T16:16
2024-10-14T16:16
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Малые и средние предприятия составляют 95% от общего числа российских экспортеров, их необходимо поддерживать и мотивировать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Отдельно остановлюсь на малых и средних предприятиях. Это значительная часть наших поставщиков – около 95 процентов. И для дальнейшего роста это очень хорошая основа - я говорю об экспорте как средне- так и высокопередельной продукции, особенно в потребительском сегменте. А также – для расширения международной кооперации. Малым и средним предприятиям надо, конечно, иметь мотив, надо мотивировать и помогать им выходить на новые рынки", - сказал Мишустин, выступая на форуме "Сделано в России" в понедельник. Он убежден, что нужно повышать информированность российского бизнеса о специфике работы в конкретных странах, расширять комплекс сервисов по образовательной и консультационной поддержке, онлайн и оффлайн продвижению на рынках опорных стран. "За девять месяцев текущего года уже более 17 тысяч компаний воспользовались такими возможностями", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20241014/mishustin-1977972453.html
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин: МСП составляют 95 процентов от общего числа экспортеров
Мишустин: МСП составляют 95% от общего числа экспортеров РФ, им нужна поддержка
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Малые и средние предприятия составляют 95% от общего числа российских экспортеров, их необходимо поддерживать и мотивировать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Отдельно остановлюсь на малых и средних предприятиях. Это значительная часть наших поставщиков – около 95 процентов. И для дальнейшего роста это очень хорошая основа - я говорю об экспорте как средне- так и высокопередельной продукции, особенно в потребительском сегменте. А также – для расширения международной кооперации. Малым и средним предприятиям надо, конечно, иметь мотив, надо мотивировать и помогать им выходить на новые рынки", - сказал Мишустин, выступая на форуме "Сделано в России" в понедельник.
Он убежден, что нужно повышать информированность российского бизнеса о специфике работы в конкретных странах, расширять комплекс сервисов по образовательной и консультационной поддержке, онлайн и оффлайн продвижению на рынках опорных стран.
"За девять месяцев текущего года уже более 17 тысяч компаний воспользовались такими возможностями", - подчеркнул премьер.