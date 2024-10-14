https://ria.ru/20241014/mishustin-1977972453.html
Мишустин рассказал о расширении несырьевого неэнергетического экспорта
Мишустин рассказал о расширении несырьевого неэнергетического экспорта - РИА Новости, 14.10.2024
Мишустин рассказал о расширении несырьевого неэнергетического экспорта
Правительство РФ стимулирует расширение несырьевого неэнергетического экспорта, на этой задаче кабмин делает главный акцент, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:51
2024-10-14T15:51
2024-10-14T15:53
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михаил мишустин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Правительство РФ стимулирует расширение несырьевого неэнергетического экспорта, на этой задаче кабмин делает главный акцент, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России". "Главный акцент правительство делает на стимулировании расширения торговли несырьевой неэнергетической продукцией. По целому ряду причин. Такая работа – помимо очевидных доходов для бизнеса и федерального бюджета – создает очень мощные стимулы для наших предприятий. Если хотите, подталкивает к развитию собственных компетенций в индустриях среднего и высокого передела", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241014/mishustin-1977967808.html
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россия, михаил мишустин, в мире
Россия, Михаил Мишустин, В мире
Мишустин рассказал о расширении несырьевого неэнергетического экспорта
Мишустин: делаем акцент на расширении несырьевого неэнергетического экспорта