Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о расширении несырьевого неэнергетического экспорта - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 14.10.2024 (обновлено: 15:53 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/mishustin-1977972453.html
Мишустин рассказал о расширении несырьевого неэнергетического экспорта
Мишустин рассказал о расширении несырьевого неэнергетического экспорта - РИА Новости, 14.10.2024
Мишустин рассказал о расширении несырьевого неэнергетического экспорта
Правительство РФ стимулирует расширение несырьевого неэнергетического экспорта, на этой задаче кабмин делает главный акцент, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:51
2024-10-14T15:53
россия
михаил мишустин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977972756_0:335:3045:2048_1920x0_80_0_0_124237bbdef820bc3b8b18c288acfb3a.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Правительство РФ стимулирует расширение несырьевого неэнергетического экспорта, на этой задаче кабмин делает главный акцент, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России". "Главный акцент правительство делает на стимулировании расширения торговли несырьевой неэнергетической продукцией. По целому ряду причин. Такая работа – помимо очевидных доходов для бизнеса и федерального бюджета – создает очень мощные стимулы для наших предприятий. Если хотите, подталкивает к развитию собственных компетенций в индустриях среднего и высокого передела", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241014/mishustin-1977967808.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977972756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_014b08f375e5972bbffaa026354c708a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, в мире
Россия, Михаил Мишустин, В мире
Мишустин рассказал о расширении несырьевого неэнергетического экспорта

Мишустин: делаем акцент на расширении несырьевого неэнергетического экспорта

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Правительство РФ стимулирует расширение несырьевого неэнергетического экспорта, на этой задаче кабмин делает главный акцент, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России".
"Главный акцент правительство делает на стимулировании расширения торговли несырьевой неэнергетической продукцией. По целому ряду причин. Такая работа – помимо очевидных доходов для бизнеса и федерального бюджета – создает очень мощные стимулы для наших предприятий. Если хотите, подталкивает к развитию собственных компетенций в индустриях среднего и высокого передела", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Мишустин рассказал о решении логистических проблем в российском экспорте
Вчера, 15:33
 
РоссияМихаил МишустинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала