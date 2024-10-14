https://ria.ru/20241014/mishustin-1977972453.html

Мишустин рассказал о расширении несырьевого неэнергетического экспорта

Мишустин рассказал о расширении несырьевого неэнергетического экспорта - РИА Новости, 14.10.2024

Мишустин рассказал о расширении несырьевого неэнергетического экспорта

Правительство РФ стимулирует расширение несырьевого неэнергетического экспорта, на этой задаче кабмин делает главный акцент, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:51

2024-10-14T15:51

2024-10-14T15:53

россия

михаил мишустин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977972756_0:335:3045:2048_1920x0_80_0_0_124237bbdef820bc3b8b18c288acfb3a.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Правительство РФ стимулирует расширение несырьевого неэнергетического экспорта, на этой задаче кабмин делает главный акцент, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России". "Главный акцент правительство делает на стимулировании расширения торговли несырьевой неэнергетической продукцией. По целому ряду причин. Такая работа – помимо очевидных доходов для бизнеса и федерального бюджета – создает очень мощные стимулы для наших предприятий. Если хотите, подталкивает к развитию собственных компетенций в индустриях среднего и высокого передела", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241014/mishustin-1977967808.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, в мире