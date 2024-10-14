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Мишустин рассказал о решении логистических проблем в российском экспорте - РИА Новости, 14.10.2024
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15:33 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/mishustin-1977967808.html
Мишустин рассказал о решении логистических проблем в российском экспорте
Мишустин рассказал о решении логистических проблем в российском экспорте - РИА Новости, 14.10.2024
Мишустин рассказал о решении логистических проблем в российском экспорте
Проблемы в логистике снижают конкурентоспособность российского экспорта, эти проблемы постепенно решаются, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:33
2024-10-14T15:33
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Проблемы в логистике снижают конкурентоспособность российского экспорта, эти проблемы постепенно решаются, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Уверен, что постепенно мы донастроим логистику. Ограничения этих сервисов и цена снижают конкурентоспособность поставок из России. И наши усилия направлены на то, чтобы это поменять", - заявил Мишустин, выступая на форуме "Сделано в России" в понедельник. Он подчеркнул, что пропускная способность внутренней инфраструктуры должна соответствовать планам по ввозу и вывозу продукции, должна быть "скоординирована от первого до последнего километра". "Решаем задачи средствами национального проекта "Эффективная транспортная система" внутри страны, и уже упоминавшегося ранее – "Международная кооперация и экспорт" – это уже вовне. Развитие включает международные транспортные коридоры до всех целевых рынков - по Восточному маршруту, по Азово-Черноморскому направлению, по "Север-Юг" и, конечно, по Северному морскому пути", - отметил премьер.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о решении логистических проблем в российском экспорте

Мишустин: проблемы в логистике российского экспорта постепенно решаются

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Проблемы в логистике снижают конкурентоспособность российского экспорта, эти проблемы постепенно решаются, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Уверен, что постепенно мы донастроим логистику. Ограничения этих сервисов и цена снижают конкурентоспособность поставок из России. И наши усилия направлены на то, чтобы это поменять", - заявил Мишустин, выступая на форуме "Сделано в России" в понедельник.
Он подчеркнул, что пропускная способность внутренней инфраструктуры должна соответствовать планам по ввозу и вывозу продукции, должна быть "скоординирована от первого до последнего километра".
"Решаем задачи средствами национального проекта "Эффективная транспортная система" внутри страны, и уже упоминавшегося ранее – "Международная кооперация и экспорт" – это уже вовне. Развитие включает международные транспортные коридоры до всех целевых рынков - по Восточному маршруту, по Азово-Черноморскому направлению, по "Север-Юг" и, конечно, по Северному морскому пути", - отметил премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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