https://ria.ru/20241014/mishustin-1977967808.html

Мишустин рассказал о решении логистических проблем в российском экспорте

Мишустин рассказал о решении логистических проблем в российском экспорте - РИА Новости, 14.10.2024

Мишустин рассказал о решении логистических проблем в российском экспорте

Проблемы в логистике снижают конкурентоспособность российского экспорта, эти проблемы постепенно решаются, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:33

2024-10-14T15:33

2024-10-14T15:33

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Проблемы в логистике снижают конкурентоспособность российского экспорта, эти проблемы постепенно решаются, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Уверен, что постепенно мы донастроим логистику. Ограничения этих сервисов и цена снижают конкурентоспособность поставок из России. И наши усилия направлены на то, чтобы это поменять", - заявил Мишустин, выступая на форуме "Сделано в России" в понедельник. Он подчеркнул, что пропускная способность внутренней инфраструктуры должна соответствовать планам по ввозу и вывозу продукции, должна быть "скоординирована от первого до последнего километра". "Решаем задачи средствами национального проекта "Эффективная транспортная система" внутри страны, и уже упоминавшегося ранее – "Международная кооперация и экспорт" – это уже вовне. Развитие включает международные транспортные коридоры до всех целевых рынков - по Восточному маршруту, по Азово-Черноморскому направлению, по "Север-Юг" и, конечно, по Северному морскому пути", - отметил премьер.

https://ria.ru/20241014/mishustin--1977966101.html

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экономика, россия, михаил мишустин