Рейтинг@Mail.ru
Мишустин заявил о динамичном развитии внешней торговли - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 14.10.2024 (обновлено: 15:01 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/mishustin-1977958575.html
Мишустин заявил о динамичном развитии внешней торговли
Мишустин заявил о динамичном развитии внешней торговли - РИА Новости, 14.10.2024
Мишустин заявил о динамичном развитии внешней торговли
Внешняя торговля РФ динамично развивается, несмотря на беспрецедентные вызовы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:58
2024-10-14T15:01
россия
экономика
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976410929_0:1708:2048:2860_1920x0_80_0_0_c4a4d47ae7a2d7dc718b420a8d028f38.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Внешняя торговля РФ динамично развивается, несмотря на беспрецедентные вызовы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Несмотря на беспрецедентные вызовы, отечественная внешняя торговля продолжает динамично развиваться. По оценке Минэкономразвития, за восемь месяцев текущего года валовой внутренний продукт увеличился на 4,2%", - сказал Мишустин на форуме "Сделано в России".
https://ria.ru/20241014/eksport-1977958486.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976410929_0:1429:2048:2965_1920x0_80_0_0_a538ba2f8f11d3dac770034bbcf086a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Мишустин заявил о динамичном развитии внешней торговли

Мишустин заявил о динамичном развитии внешней торговли несмотря на вызовы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Внешняя торговля РФ динамично развивается, несмотря на беспрецедентные вызовы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Несмотря на беспрецедентные вызовы, отечественная внешняя торговля продолжает динамично развиваться. По оценке Минэкономразвития, за восемь месяцев текущего года валовой внутренний продукт увеличился на 4,2%", - сказал Мишустин на форуме "Сделано в России".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Мишустин рассказал о росте российского экспорта в дружественные страны
Вчера, 14:58
 
РоссияЭкономикаМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала