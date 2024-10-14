https://ria.ru/20241014/mishustin-1977958575.html

Мишустин заявил о динамичном развитии внешней торговли

Мишустин заявил о динамичном развитии внешней торговли - РИА Новости, 14.10.2024

Мишустин заявил о динамичном развитии внешней торговли

Внешняя торговля РФ динамично развивается, несмотря на беспрецедентные вызовы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T14:58

2024-10-14T14:58

2024-10-14T15:01

россия

экономика

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Внешняя торговля РФ динамично развивается, несмотря на беспрецедентные вызовы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Несмотря на беспрецедентные вызовы, отечественная внешняя торговля продолжает динамично развиваться. По оценке Минэкономразвития, за восемь месяцев текущего года валовой внутренний продукт увеличился на 4,2%", - сказал Мишустин на форуме "Сделано в России".

https://ria.ru/20241014/eksport-1977958486.html

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россия, экономика, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)