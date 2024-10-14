https://ria.ru/20241014/mishustin-1977958054.html

Мишустин рассказал о сотрудничестве с дружественными странами

Мишустин рассказал о сотрудничестве с дружественными странами - РИА Новости, 14.10.2024

Мишустин рассказал о сотрудничестве с дружественными странами

Правительство РФ активно способствует расширению связей российских производителей с дружественными странами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T14:57

2024-10-14T14:57

2024-10-14T15:01

россия

экономика

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976410929_0:1708:2048:2860_1920x0_80_0_0_c4a4d47ae7a2d7dc718b420a8d028f38.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Правительство РФ активно способствует расширению связей российских производителей с дружественными странами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России"."Правительство активно способствует расширению контактов наших предпринимателей с контрагентами из дружественных стран. Предусмотрены самые разные виды кредитования. Действует и страхование контрактов", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241010/mishustin-1977409233.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, михаил мишустин