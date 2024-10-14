https://ria.ru/20241014/mishustin-1977958054.html
Мишустин рассказал о сотрудничестве с дружественными странами
Мишустин рассказал о сотрудничестве с дружественными странами - РИА Новости, 14.10.2024
Мишустин рассказал о сотрудничестве с дружественными странами
Правительство РФ активно способствует расширению связей российских производителей с дружественными странами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:57
2024-10-14T14:57
2024-10-14T15:01
россия
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Правительство РФ активно способствует расширению связей российских производителей с дружественными странами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России"."Правительство активно способствует расширению контактов наших предпринимателей с контрагентами из дружественных стран. Предусмотрены самые разные виды кредитования. Действует и страхование контрактов", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241010/mishustin-1977409233.html
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россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о сотрудничестве с дружественными странами
Мишустин: России расширяет связи с производителями из дружественных стран