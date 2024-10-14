https://ria.ru/20241014/mishustin--1977977912.html
Мишустин предложил увеличить число кружков по проектированию спутников
Мишустин предложил увеличить число кружков по проектированию спутников - РИА Новости, 14.10.2024
Мишустин предложил увеличить число кружков по проектированию спутников
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить в стране количество кружков для детей и подростков по проектированию спутников, проработать... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:22
2024-10-14T16:22
2024-10-14T16:22
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить в стране количество кружков для детей и подростков по проектированию спутников, проработать предложение на школьном уровне и в рамках программы "Профессионалитета". "Для детей, мне кажется, это уникально. Все, наверное, в детстве ходили в кружки, и такой кружок по созданию спутников, мне кажется, будет самым популярным в школе, уж точно одним из самых популярных. Я думаю, эту идею можно подхватить и с профессионалитетом, поработать и с министерством просвещения", - сказал Мишустин на одной из выставок форума "Сделано в России". Главе российского кабмина показали макет спутника, на котором школьники обучаются основам проектирования и основам программирования космических миссий. Мишустин назвал процесс освоения юными россиянами космических технологий уникальным. "Профильные классы, которые мы создаем, по медицине, по инженерии, передовые инженерные школы, которые с детьми работают и заключают договоры со школами, это как раз все про, в том числе, и спутниковое строение", - добавил председатель правительства РФ. Кроме того, Мишустин поддержал практику посещения школьниками космодрома "Восточный", чтобы они лично могли следить за запуском спутников на орбиту.
https://ria.ru/20240902/mishustin-1969992249.html
https://ria.ru/20240327/nauka-1936109232.html
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михаил мишустин, россия, в мире
Михаил Мишустин, Россия, В мире
Мишустин предложил увеличить число кружков по проектированию спутников
Мишустин предложил увеличить число школьных кружков по проектированию спутников
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить в стране количество кружков для детей и подростков по проектированию спутников, проработать предложение на школьном уровне и в рамках программы "Профессионалитета".
"Для детей, мне кажется, это уникально. Все, наверное, в детстве ходили в кружки, и такой кружок по созданию спутников, мне кажется, будет самым популярным в школе, уж точно одним из самых популярных. Я думаю, эту идею можно подхватить и с профессионалитетом, поработать и с министерством просвещения", - сказал Мишустин на одной из выставок форума "Сделано в России".
Главе российского кабмина показали макет спутника, на котором школьники обучаются основам проектирования и основам программирования космических миссий. Мишустин назвал процесс освоения юными россиянами космических технологий уникальным.
"Профильные классы, которые мы создаем, по медицине, по инженерии, передовые инженерные школы, которые с детьми работают и заключают договоры со школами, это как раз все про, в том числе, и спутниковое строение", - добавил председатель правительства РФ.
Кроме того, Мишустин поддержал практику посещения школьниками космодрома "Восточный", чтобы они лично могли следить за запуском спутников на орбиту.