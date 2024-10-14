https://ria.ru/20241014/mikroavtobus-1977903953.html
В Тюменской области микроавтобус съехал в кювет, пострадали девять человек
В Тюменской области микроавтобус съехал в кювет, пострадали девять человек - РИА Новости, 14.10.2024
В Тюменской области микроавтобус съехал в кювет, пострадали девять человек
Микроавтобус съехал в кювет в Тюменской области, пострадали восемь пассажиров и водитель, которому стало плохо за рулём, сообщает региональная госавтоинспекция... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T10:41
2024-10-14T10:41
2024-10-14T11:39
происшествия
тюменская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Микроавтобус съехал в кювет в Тюменской области, пострадали восемь пассажиров и водитель, которому стало плохо за рулём, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале.По данным ведомства, ДТП произошло на шестом километре автодороги Юргинское - Лесное - Бучиха. По предварительной информации, 61-летнему водителю автобуса, который перевозил работников одного из предприятий, стало плохо за рулём."В результате аварии ранения получили водитель автобуса и восемь пассажирок. Пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами", - говорится в сообщении.Пресс-служба прокуратуры Тюменской области сообщила, что в связи с ДТП прокурор Юргинского района проведет проверку, в ходе которой, в частности, будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации пассажирских перевозок, в том числе прохождению водителем предрейсового медосмотра.
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тюменская область
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происшествия, тюменская область
Происшествия, Тюменская область
В Тюменской области микроавтобус съехал в кювет, пострадали девять человек
В ДТП с микроавтобусом в Тюменской области пострадали 8 пассажиров и водитель
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости.
Микроавтобус съехал в кювет в Тюменской области, пострадали восемь пассажиров и водитель, которому стало плохо за рулём, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале
.
По данным ведомства, ДТП произошло на шестом километре автодороги Юргинское - Лесное - Бучиха. По предварительной информации, 61-летнему водителю автобуса, который перевозил работников одного из предприятий, стало плохо за рулём.
"В результате аварии ранения получили водитель автобуса и восемь пассажирок. Пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами", - говорится в сообщении.
Пресс-служба прокуратуры Тюменской области сообщила, что в связи с ДТП прокурор Юргинского района проведет проверку, в ходе которой, в частности, будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации пассажирских перевозок, в том числе прохождению водителем предрейсового медосмотра.