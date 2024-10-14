https://ria.ru/20241014/migratsiya-1977912299.html

Дело о незаконной миграции граждан Украины направили в суд

Дело о незаконной миграции граждан Украины направили в суд - РИА Новости, 14.10.2024

Дело о незаконной миграции граждан Украины направили в суд

Уголовное дело банды, организовавшей канал незаконной миграции граждан Украины, направлено в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка СК РФ. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T11:25

2024-10-14T11:25

2024-10-14T11:25

происшествия

россия

украина

молдавия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уголовное дело банды, организовавшей канал незаконной миграции граждан Украины, направлено в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка СК РФ. "Уголовное дело в отношении шести участников преступной группы, обвиняемых в организации незаконной миграции граждан Украины, направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказали в ведомстве. По данным следствия, фигуранты в 2021-2023 годы создали орггруппу, в которую входили граждане России и Молдавии, а также бывший работник отдела по вопросам миграции УМВД России по Воронежу. Участники банды подыскали 16 граждан Украины, желавших получить гражданство РФ, но не имевших на то законных оснований. За деньги они изготовили документы, а также внесли в паспорта ложные сведения о регистрации на территории ДНР в период, предшествующий ее вхождению в состав России. Это предоставило гражданам Украины возможность получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html

россия

украина

молдавия

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происшествия, россия, украина, молдавия, следственный комитет россии (ск рф)